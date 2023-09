Fulmine colpisce due passanti in pochi secondi e li uccide: la scena ripresa in un video in Messico La tragedia ripresa da un turista che involontariamente ha filmato il terribile momento in cui un fulmine ha colpito una frequentata spiaggia di Aquila, nello stato del Michoacán, muovendosi lungo la sabbia dove ha colpito e ucciso due passanti.

A cura di Antonio Palma

La probabilità di essere colpiti mortalmente da un fulmine durante l'arco della propria vita è rara ma uno dei posti peggiori in cui trovarsi durante una tempesta è la spiaggia. La conferma arriva da un terribile video registrato da un turista in Messico che involontariamente ha immortalato il terribile momento in cui un fulmine si è scagliato su una frequentata spiaggia di Aquila, nello stato del Michoacán, muovendosi lungo la sabbia dove ha colpito e ucciso due passanti.

La tragedia risale a venerdì scorso quando nel pomeriggio, sulla spiaggia di Maruata, nella municipalità di Aquila, si è scatenato un improvviso temporale. Non pioveva ancora ma il tempo era molto brutto. Mentre tutti cercavano riparo, un fulmine si è abbattuto improvvisamente sulla sabbia, colpendo prima una donna e poi, spostandosi di alcuni metri, ha raggiunto un uomo che transitava a poca distanza, uccidendo entrambi. La terribile sequenza del fulmine che colpisce a più riprese il terreno è stata ripresa da un video registrato col cellulare da un turista che era a pochi metri di distanza.

Secondo le autorità locali, la donna è morta sul posto mentre l'uomo è stato soccorso e trasportato dai paramedici con un'ambulanza in ospedale dove però purtroppo è arrivato già in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi dei medici. Dal filmato si vede che le vittime stavano semplicemente passeggiando sulla spiaggia quando sono state colpite dal fulmine e sono cadute a terra prive di sensi mentre tutti gli altri fuggivano. Dopo i fatti, sul posto si sono recati anche gli agenti della Procura Generale dello Stato per ricostruire i fatti e accertare la situazione

Le autorità municipali locali hanno riferito che le persone colpite dal fulmine sono state identificate successivamente come una turista e un venditore ambulante di amache, un messicano originario di Colima. La donna è la 33enne Elvia de Jesús che era sul posto col marito durante un viaggio-escursione, proveniente dalla città di León Guanajuato. La coppia pare fosse arrivata sul posto lo stesso mattino alloggiando in una tenda montata poco lontano dalla spiaggia. Tutto era andato avanti normalmente fino alle 14,30 circa quando ha iniziato a fare brutto tempo. L'uomo si era appena allontanato per raggiungere la tenda e lei era rimasta in spiaggia quando il fulmine si è abbattuto sulla sabbia.

L'altra vittima è stata identificata invece come Félix Andrés M, originario dello stato di Guerrero e dedito alla vendita di amache sulla costa del Michoacán. Secondo i media locali, il fulmine ha ferito anche una terza persona, che era poco lontana dalla scarica elettrica ed è riuscita a sopravvivere senza danni seri. Purtroppo non è la prima volta che un incidente di questo tipo viene segnalato nello stesso Stato messicano, visto che nel 2018 un’intera famiglia venne uccisa da un fulmine.