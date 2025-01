Friggitrice ad aria esplode e distrugge casa, mamma single perde tutto: “Era tutto spento”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Quando l’hanno chiamata al lavoro per dirle che qualcosa era esploso in casa sua e che era tutto in fiamme, pensava a uno scherzo ma quando la 23enne inglese Angel Carpenter è tornata a casa ha scoperto purtroppo che era completamente distrutta. I vigili del fuoco le hanno spiegato che l’incendio probabilmente è stato causato da un guasto elettrico che ha provocato l'esplosione della friggitrice ad aria in cucina.

L’angolo cucina della casa della giovane mamma è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le immagini della casa mostrano l’intera stanza annerita dal fumo mentre nell’attiguo soggiorno si è aperto un vero e proprio buco nella parete. Anche la porta è stata completamente scardinata dall’esplosione mentre il bagno è stato trovato coperto dalla fuliggine del fumo che ha invaso l’abitazione.

Fortunatamente l'incendio, scoppiato venerdì mattina, ha fatto anche scoppiare le condutture dell'acqua che hanno spento parte delle fiamme prima dell’arrivo dei pompieri. I vigili del fuoco infine hanno messo sotto controllo l’incendio anche se hanno dovuto dichiarare la casa inabitabile senza nuovi lavori.

“Le fiamme hanno sciolto tutto e non si riusciva a capire cosa fossero gli oggetti. È stato uno shock, ho pianto per dieci ore. Ho perso tutto in quella casa” ha dichiarato la 23enne che non sa darsi una spiegazione su quanto accaduto. "Quando mi hanno chiamato, dopo le 11, ero al lavoro e pensavo fosse uno scherzo. Non me l'aspettavo. Io ricontrollo sempre che tutto sia spento quando esco" ha spiegato la giovane che ora è tornata a vivere a casa della mamma con la bimba di 15 mesi.

In una dichiarazione ufficiale, i pompieri hanno spiegato che sono stati necessari due mezzi antincendio per spegnere le fiamme la cui natura però non è sta determinata con certezza ma sicuramente originata da una esplosione in cucina