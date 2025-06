Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni: colpito ospedale a Beer Sheva, attaccato il reattore di Arak

L'Iran ha promesso di far "rimpiangere e pagare" Israele per i suoi attacchi, nel settimo giorno di una guerra di un' intensità senza precedenti tra i due Paesi. "L'Iran continuerà a esercitare il suo diritto all'autodifesa con orgoglio e coraggio, e faremo pentire e pagare l'aggressore per il suo grave errore", ha scritto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi su X, accusando Israele di cercare di "diffondere le fiamme nella regione e oltre". Questa nuova dichiarazione viene diffusa mentre Teheran sta attuando una nuova ondata di attacchi contro Israele, colpendo in particolare un ospedale nel sud.