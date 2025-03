video suggerito

Francia, in arrivo alle famiglie un "manuale di sopravvivenza" per prepararsi in caso di guerra La Francia distribuirà un "manuale di sopravvivenza" alle famiglie per prepararle a crisi come disastri naturali e possibili conflitti armati. Intanto Macron rafforza la difesa, aumentando i riservisti a 100.000 entro il 2035.

A cura di Davide Falcioni

Il governo francese sta preparando la distribuzione di un "manuale di sopravvivenza" destinato a ogni famiglia del Paese. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti utili per affrontare emergenze di vario genere, comprese catastrofi naturali, attacchi terroristici e persino conflitti armati sul suolo nazionale.

A confermarlo è una portavoce del premier François Bayrou, secondo cui la guida aiuterà i cittadini a rafforzare la propria resilienza di fronte a situazioni di crisi. Il documento, composto da 20 pagine, dovrebbe essere distribuito dei prossimi mesi previa approvazione da parte del governo.

L’iniziativa segue l’esempio di Svezia e Finlandia, dove manuali simili sono stati consegnati a milioni di famiglie. In quei Paesi, i cittadini hanno ricevuto istruzioni su come prepararsi a blackout, interruzioni delle comunicazioni e conflitti militari, oltre che a fenomeni meteorologici estremi.

Il manuale francese riprenderà in parte i contenuti di un sito governativo lanciato nel 2022, che fornisce già indicazioni su come affrontare emergenze e situazioni di pericolo.

Tre sezioni per affrontare le emergenze

Il documento sarà suddiviso in tre sezioni principali e conterrà consigli pratici su come proteggere sé stessi e i propri cari in caso di pericolo imminente.

Tra le raccomandazioni più importanti, si segnala l’importanza di tenere a portata di mano un elenco di contatti d’emergenza, tra cui vigili del fuoco, polizia e servizi sanitari; sapere quali frequenze radio seguire in caso di blackout informativi; sigillare porte e finestre in caso di incidente nucleare.

Il manuale conterrà anche indicazioni su come contribuire alla sicurezza della comunità, ad esempio attraverso il volontariato nelle unità di riserva o nei gruppi locali di vigili del fuoco.

Kit di sopravvivenza e scorte alimentari

Un altro punto centrale della guida riguarda la necessità di predisporre un kit di emergenza. Secondo le raccomandazioni del governo, ogni famiglia dovrebbe avere a disposizione:

6 litri di acqua potabile per persona;

per persona; Una dozzina di lattine di cibo a lunga conservazione .

. Batterie e torce elettriche , fondamentali in caso di interruzioni di corrente.

, fondamentali in caso di interruzioni di corrente. Farmaci di base, come paracetamolo, garze e soluzione fisiologica.Le reazioni dei cittadini

Parallelamente a questa iniziativa, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato una riforma della sicurezza nazionale, con l’obiettivo di aumentare il numero di riservisti operativi da 40.000 a 100.000 entro il 2035. Durante una visita a una base militare nell’est della Francia, il capo dell’Eliseo ha dichiarato che saranno presto introdotte nuove misure per potenziare le capacità militari del Paese. "La Francia e l’Europa devono continuare a difendersi e prepararsi, se vogliamo prevenire un conflitto", ha dichiarato Macron. "Nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi anni".