Francia: due neonati congelati trovati in un freezer, fermata una donna I cadaveri congelati di due neonati sono stati rinvenuti all’interno di un freezer nella casa di una donna, nel sud-est della Francia: fermata una 41enne, non si sa ancora se si tratti della madre.

I cadaveri congelati di due neonati sono stati rinvenuti all'interno di un freezer nella casa di una donna, nel sud-est della Francia: è quanto riferiscono fonti giudiziarie all'agenzia France Presse. "Sono fatti di natura criminale", ha dichiarato la procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, precisando che la scoperta è stata fatta dopo una segnalazione alla gendarmeria.

La donna fermata sul posto, una madre di famiglia di 41 anni, residente nel piccolo comune di Bédoin, nel dipartimento di Vaucluse, è stata posta in stato di fermo. A questo punto dell'inchiesta, affermano le fonti, è impossibile precisare l'età o il sesso dei bèbè ritrovati congelati, come anche eventuali legami tra di loro o con la donna fermata. "Sono stati effettuati dei prelievi" per fare maggiore chiarezza sui due bimbi morti, ha puntualizzato la procuratrice, aggiungendo che "l'autopsia ci consentirà di saperne di più".

In attesa che vengano resi disponibili i risultati dell'esame autoptico, la 41enne è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio di un minore di 15 anni. La donna, secondo le informazioni ottenute da France 3 , è madre di tre figlie, la più grande delle quali avrebbe 19 anni. Il suo avvocato, citato dal Dauphiné Libéré , ha dichiarato che la scoperta dei tre cadaveri è avvenuta in un contesto "particolare", e che la donna in passato avrebbe già partorito in casa da sola.

Il pubblico ministero ha disposto una serie di perizie psicologiche e psichiatriche sull'indagata e reso noto che a dare l'allarme alla gendarmeria del comune di Mormoiron è stato un uomo, sebbene a fare la scoperta dei tre corpi sia stata una delle figlie della donna, una ragazza di 16 anni.