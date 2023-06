Francia, 15enne incinta accoltellata e bruciata mentre è ancora viva dal fidanzato: arriva la condanna Nell’ottobre 2019, il barbaro omicidio di Shaïna Hansye a Creil, nel dipartimento dell’Oise. Ieri è arrivata la sentenza nei confronti del ragazzo, 17enne all’epoca dei fatti, dal quale la giovanissima aspettava un bambino.

A cura di Biagio Chiariello

La vita di Shaïna Hansye è terminata quando aveva solo 15 anni. Nell'ottobre 2019, il suo corpo fu trovato carbonizzato in un capannone abbandonato a Creil, nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia. L'autopsia rileverà che respirava ancora quando fu data alle fiamme dopo essere stata accoltellata con almeno dieci volte.

La giovanissima era incinta dell'uomo che nei giorni scorsi è stato condannato per il barbaro omicidio.

17enne all'epoca dei fatti, dovrà passare i prossimi diciotto in carcere come stabilito dalla Corte d'Assise per i Minori dell'Oise, nella notte tra venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno. La condanna è inferiore a quella richiesta dall'avvocato dell'accusa, che aveva chiesto la revoca dell'attenuante per la minore età dell'imputato, respinta dal tribunale, e una condanna a trent'anni.

"Completamente schiacciato" nella sua scatola di vetro, secondo le parole del suo avvocato, Elise Arfi, l'ex fidanzato di Shaïna ha continuato a negare le accuse per tutta la durata del processo che si è svolto a porte chiuse a Beauvais . “L'indagine è andata avanti su una persona designata dal popolo come il colpevole. Ma quando una persona nega, con un fascicolo d'indagine tutt'altro che concreto, bisogna restare sulla riserva" ha accusato il legale.

La difesa ha contestato anche la perizia psichiatrica che ha evidenziato la mancanza di empatia e il narcisismo del giovane. Per non parlare "dell'assenza di DNA" del suo cliente sul coltello trovato nel capannone. Il suo collega, Adel Fares, aveva quindi chiesto l'assoluzione per il giovane, che oggi ha 20 anni.

Shaïna Hansye

Eppure il suo telefono è risultato spento la notte dell'omicidio, tra le 21:36 e le 22:13, ed è stato agganciato da una cella non molto distante dal capannone dove è stata rinvenuta la vittima quando l'ha riacceso. Il ragazzo, secondo le parti civili, potrebbe aver agito mosso dal timore della reazione della sua famiglia alla notizia della gravidanza di Shaïna. "Era pronto a distruggere tutto per salvare la sua immagine", ha sentenziato venerdì l'avvocato generale.