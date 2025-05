Forte scossa di terremoto in Grecia, magnitudo 5.9 a Creta. Sisma avvertito anche in Italia

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte nel Mar Egeo, al largo dell'isola di Creta: il sisma in Grecia, di magnitudo 5,9, stando a diverse segnalazioni è stato avvertito anche sulle coste dell'Italia sudorientale, in particolare in zone della Sicilia, della Puglia e anche della Calabria. La scossa di terremoto è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia).

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 84 km di profondità. L'epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, a 15 chilometri dall'isola greca di Kasos: è stato avvertito anche sulle isole di Kos e Rodi, nell'arcipelago del Dodecaneso, nonché a Creta.

Per il momento non si hanno notizie di vittime o danni, ma un messaggio di allerta tsunami è stato inviato ai cellulari degli abitanti di Rodi, delle isole di Karpathos e Kasos. In particolare, secondo quanto riporta la tv greca Ert, agli abitanti di Rodi, Karpathos e Kasos è stato chiesto di "allontanarsi immediatamente dalla costa" e di "seguire le istruzioni delle autorità locali".

"Credo che questo terremoto non sarà seguito da una forte sequenza di scosse di assestamento, né può essere considerato un precursore di un terremoto più grande", ha detto il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (OASP), Efthymios Lekkas, sottolineando la notevole profondità del sisma. "Non ci sarà quindi né una sequenza pre-sismica né una sequenza post-sismica", ha rassicurato, affermando inoltre che questo terremoto non ha nulla a che fare con quelli ripetuti registrati durante l'inverno a Santorini.