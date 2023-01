Foca si avventa su bambino e lo trascina in acqua, paura in spiaggia e bagnanti feriti L’episodio è avvenuto in Sudafrica ed è costato il ferimento all’attrice Loulou Taylor. La scena è stata ripresa anche in un video registrato col telefono da uno dei presenti sulla spiaggia.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura su una spiaggia sudafricana quando una foca si è avventata sui bagnanti intenti a divertirsi tra le onde, iniziando a mordere chiunque gli capitasse a tiro tra cui un bambino e l'attrice Loulou Taylor.

A raccontare l'accaduto è stata proprio quest'ultima che ha condiviso le foto delle sue ferite sui suoi canali social.

L'episodio mercoledì scorso davanti alle acque di Clifton Beach, a Città del Capo, in Sud Africa. La scena è stata ripresa anche in un video registrato col telefono da uno dei presenti sulla spiaggia in cui si nota il fuggi fuggi generale e le urla dei bagnati.

Nel filmato si vedono i bagnanti del tutto tranquilli tra battigia e acqua anzi alcuni sono inizialmente sembrano eccitati dalla presenza dell'animale marino, un piccolo esemplare di foca. L'atmosfera però all'improvviso cambia quando la foca inizia a correre verso un bambino avventandosi su di lui, mordendolo alle gambe e facendolo cadere in acqua.

L'intervento tempestivo degli altri bagnanti ha evitato conseguenze più serie per il ragazzo ma la foca non si è data per vinta. Allontanandosi per qualche metro verso il largo, infatti, ha preso di mira anche l'attrice Loulou Taylor che stava nuotando e si era perso il trambusto degli altri bagnanti a riva che invitavano tutti ad uscire dall'acqua.

La foca ha morso più volte l'attrice ferendola alle mani, come ha mostrato la stessa Taylor su Instagram, pubblicando una foto della sua mano insanguinata.

"Fate attenzione a nuotare a Clifton. Sono stata attaccata da una foca nell'acqua che mi ha morso sei volte, ho avuto bisogno di una visita al pronto soccorso e forti antibiotici. Hanno denti enormi! Grazie a coloro che mi hanno aiutato dentro e fuori dall'acqua" ha scritto ‘attrice.

Anche nel suo caso infatti fondamentale per allontanare l'animale è stato l'intervento degli altri presenti che hanno afferrato la foca scaraventandola poi più al largo. Successivamente, Taylor ha condiviso un aggiornamento sui social con un messaggio che diceva ai fan che era "in via di guarigione" e mostrando le dita ferite fasciate.

A rispondere indirettamente all'attrice è stato il vicesindaco di Cape Town, Eddie Andrews, ricordando a tutti di “stare lontano dagli animali marini" e di non disturbarli perché una foca diventa molto aggressiva se disturbata.