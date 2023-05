Finlandia, crolla ponte pedonale: 27 feriti di cui 24 bambini che stavano andando a scuola Un ponte pedonale è crollato a Espo, appena fuori Helsinki (Finlandia). Almeno 27 persone sono rimaste ferite: tra queste vi sono 24 bambini di una scuola elementare.

È crollato un ponte pedonale in Finlandia, a Espo, appena fuori Helsinki. Sono almeno 27 le persone ferite, di cui 24 bambini. Tra le vittime, molti studenti che stavano attraversando il ponte per entrare in classe per l'inizio delle lezioni. Quindici feriti sono stati trasportati in diversi ospedali nei pressi della capitale che hanno aperto un centro di informazioni per i parenti dei pazienti ricoverati.

Sono stati attivati anche dei numeri verdi per i familiari dei feriti che potranno così chiedere maggiori informazioni.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il gruppo di bambini coinvolto nell'incidente studiava presso la scuola elementare di Kalasatama (Helsinki). Le vittime sono precipitate da almeno 5 metri di altezza.

