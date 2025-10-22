Femminicidio a Santa Fe, uomo accoltella l’ex compagna 45enne davanti ai figli di lei: “Lo aveva denunciato”

Rosa Gabriela Villagra, 45 anni, è stata uccisa a coltellate nella notte di martedì 21 ottobre. Hanno assistito all’aggressione anche i figli della donna, e una di loro è rimasta ferita a una mano. L’uomo è rimasto latitante per un giorno intero, ma poi è stato arrestato. La vittima lo aveva denunciato più volte per violenze, ma la polizia lo ha sempre rilasciato.

Una donna di 45 anni, Rosa Gabriela Villagra, è stata accoltellata nella sua casa di Santa Fe (Argentina) dall'ex compagno, Sebastián Arnaldo Flores, nella notte di martedì 21 ottobre. Il figlio ventunenne e la figlia venticinquenne della vittima hanno assistito al femminicidio, cercando di fermare l'aggressore senza successo.

Secondo quanto riferito alla stampa locale dal fratello e dai figli della vittima, l'uomo di 40 anni sarebbe entrato nella proprietà del quartiere di Loyola Norte scavalcando il muro di cinta esterno e sfondando la porta. Una volta dentro, avrebbe preso un coltello da cucina, con cui avrebbe minacciato sia la donna che sua figlia. Quest'ultima è stata ferita alla mano sinistra. Rosa Villagra, invece, avrebbe ricevuto in diverse parti del corpo molte coltellate, che si sono rivelate fatali.

I filmati di una telecamera di videosorveglianza della zona hanno ripreso l'uomo mentre scappava dalla scena del crimine. Sebastián è rimasto latitante per quasi tutta la giornata di martedì, ma intorno alle ore 21 un vicino di casa l'ha riconosciuto ad un incrocio, avvertendo le autorità. Queste ultime, recandosi sul luogo, hanno trovato l'aggressore mentre camminava con un lenzuolo bianco che gli copriva parzialmente il viso e l'hanno arrestato.

Mentre Sebastián era ancora latitante, proprio sua madre aveva lanciato un appello tramite la stampa locale: "Si deve costituire. Ma spero comunque che non gli accada nulla di male".

A parlare è stata anche la madre della vittima, Zunilda, che ha raccontato dettagli sulla relazione della coppia. Rosa Villagra aveva infatti denunciato più volte l'uomo per violenze "ma la polizia lo ha sempre rilasciato senza arrestarlo", ha detto Zunilda. La figlia era riuscita a ottenere solo un ordine restrittivo nei confronti dell'ex compagno, che però "continuava a picchiarla. Quando poi intervenivo io per fermarlo, picchiava anche me" ha concluso la madre.