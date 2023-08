“Fate troppo rumore”, vicino esce e spara in testa alla bimba di 9 anni: “Omicidio senza senso” Dolore e incredulità tra i residenti di Portage Park, sobborgo di Chicago, in Usa, dove un uomo ha sparato in strada e ha ucciso una bimba di soli 9 anni solo perché, a suo dire, faceva troppo rumore davanti alla sua abitazione.

A cura di Antonio Palma

“Un omicidio che semplicemente non ha senso. Niente di tutto ciò ha senso”, non trovano altre parole i residenti di Portage Park, sobborgo nel nord est di Chicago, in Usa, dove un uomo ha sparato in strada e ha ucciso una bimba di soli 9 anni solo perché, a suo dire, i piccoli facevano troppo rumore davanti alla sua abitazione. Il dramma nella prima serata di sabato, intorno alle 21.30 ora locale, mentre la piccola stava giocando con altri ragazzini alla presenza dei genitori nel quartiere dove abita.

A spararle a sangue freddo un altro residente del posto, il 43enne Michael Goodman. Secondo diversi testimoni, l’uomo, dopo essersi lamentato dei troppi rumori, è uscito armato di casa, si è avvicinato al gruppetto di persone dall'altra parte della strada, ha estratto una pistola e ha sparato in testa alla bimba davanti al papà, uccidendola.

Quando suo padre ha visto l'uomo armato, ha cercato di fermarlo ma purtroppo non ci è riuscito. Secondo i testimoni, durante la colluttazione l'uomo armato è stato colpito al volto da un proiettile della sua stessa pistola, che la polizia ha recuperato sul posto.

Per la piccola purtroppo inutili i successivi soccorsi medici allertati dai presenti. Stabilizzata dai paramedici, è stata portata d’urgenza all'ospedale in condizioni critiche ma è morta poco dopo. Trasportato in ospedale anche il killer che è ora ricoverato in ospedale in stato di arresto e in condizioni gravi.

"Aveva appena preso un gelato e stava solo giocano col monopattino, stiamo ancora cercando di capire ma semplicemente non ha senso, non ha alcun senso” è lo straziante racconto dello zio della bimba che come tutti i residenti non riesce a spiegarsi tanta cattiveria. Molti nel quartiere dicono di essere devastati dalla sparatoria, consapevoli che tutti cambierà da ora in poi e nessuno più oserà lasciare giocare i bimbi davanti casa.

Diversi residenti hanno raccontato ai giornali locali che l’omicida era conosciuto in zona perché si lamentava spesso dei rumori, soprattutto dei bimbi che giocavano in strada. “Tutti nella comunità gli dicevano semplicemente che erano solo bambini che si divertivano a giocare. Gli dicevamo Lasciali stare ma era sempre infuriato” ha raccontato una vicina, concludendo: “Quella bimba aveva già perso la madre ma era sempre sorridente, aveva tutta la vita davanti a sé e non meritava tutto questo”.