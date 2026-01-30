Fanno sesso fuori dal matrimonio: puniti con 140 frustate in Indonesia. Lei sviene per il dolore

140 frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio e per aver bevuto alcol. La punizione, avvenuta in pubblico, riflette l’applicazione rigorosa della sharia nella regione di Aceh, una delle più conservatrici e autonome dell’Indonesia.

immagine di repertorio

A Banda Aceh, in Indonesia, un uomo e una donna sono stati puniti con 140 frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e per aver consumato alcol, probabilmente una delle pene più severe inflitte dalla polizia della sharia nella regione. La coppia è stata colpita con un bastone di rattan sulla schiena in un parco pubblico, davanti a decine di spettatori, come riportato da un giornalista dell’Agence France-Presse presente sul posto. La donna è svenuta a causa della violenza delle percosse ed è stata immediatamente soccorsa e portata in ambulanza, come riporta anche il Guardian.

Secondo quanto dichiarato da Muhammad Rizal, capo della polizia della sharia di Banda Aceh, 100 dei colpi sono stati inflitti per il rapporto sessuale fuori dal matrimonio e 40 per il consumo di alcol. La coppia faceva parte di sei persone punite nella stessa giornata per aver violato il codice islamico. Tra queste, un agente della polizia religiosa e la sua compagna, sorpresi in atteggiamenti intimi in un luogo privato, hanno ricevuto 23 frustate ciascuno. "Non facciamo eccezioni, specialmente per i nostri membri. Questo certo macchia il nostro nome", ha dichiarato Rizal.

La provincia di Aceh, sull'isola di Sumatra, è la sola in Indonesia esplicitamente autorizzata dalla legge nazionale ad adottare leggi derivate dall'islam. La frustata è uno degli strumenti previsti per punire una serie di reati, tra cui il gioco d’azzardo, il consumo di alcol, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e i rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Già nel 2025 due uomini erano stati frustati pubblicamente per 76 colpi ciascuno per lo stesso tipo di violazione.

Il caso di Aceh si inserisce in un quadro più ampio della legislazione indonesiana. Nel dicembre 2022 il Parlamento ha approvato all’unanimità una revisione del codice penale. Tra le novità più rilevanti, proprio il sesso al di fuori del matrimonio è stato criminalizzato sia per i cittadini che per gli stranieri, con pene fino a un anno di carcere e sei mesi per la convivenza illecita, mentre l’adulterio deve essere denunciato da coniuge, genitori o figli.

La revisione conferma inoltre il divieto di insultare il presidente, le istituzioni statali e l’ideologia nazionale, rafforza le norme sulla blasfemia e mantiene la criminalizzazione dell’aborto salvo eccezioni in caso di pericolo di vita o stupro entro le 12 settimane.