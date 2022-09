Fa irruzione in casa della ex fidanzata e getta le ceneri del figlioletto morto nella spazzatura Joseph Oberlies, 33enne americano, è stato arrestato per essersi introdotto nell’abitazione della ex compagna in Carolina del Sud e aver gettato le ceneri del figlio morto e quelle dell’ex marito della donna nell’immondizia.

A cura di Biagio Chiariello

Ha gettato le ceneri del figlioletto della sua ex ragazza nella spazzatura. Joseph Oberlies, 33 anni, ha detto di essere "ubriaco" e di "non ricordare" l'irruzione nella casa della donna a Mount Pleasant, nella Carolina del Sud, nelle prime ore del 3 settembre. Non gli è bastato ad evitare l'arresto.

Tuttavia, i filmati di videosorveglianza lo mostrano mentre si avvicina alla residenza della sua ex alle 3 del mattino, inserisce il codice di sicurezza ed entra mentre lei non c'era. Lascia poi la residenza pochi istanti dopo, per poi ritornare intorno alle 4 del mattino e poi andare via definitivamente alle 8 del mattino.

L'ex compagna di Oberlies, la cui identità non è stata rivelata, ha poi detto alla polizia che il 33enne ha gettato nella spazzatura le ceneri del figlioletto defunto insieme a quelle del suo ex marito. Ha detto che ha anche colpito con un martello la sua TV a schermo piatto.

Leggi anche Lascia il figlioletto in auto sotto il sole per bere un drink con il fratello: morto bimbo di 3 anni

La donna ha aggiunto che l'ex non sapeva che lei e i suoi figli non erano in casa al momento dell'irruzione e avrebbe potuto commettere atti violenti nei loro confronti se fossero stati lì, afferma un rapporto della polizia. In un primo momento ha negato tutto, sostenendo di trovarsi a West Ashley al momento dei fatti, ma una volta messo spalle al muro dalle immagini video, ha affermato di essere "ubriaco da svenire" e di non ricordare quello che ha fatto.

È stato arrestato giovedì 8 settembre e accusato di distruzione di resti umani e furto con scasso di primo grado. Dopo essere stato rinchiuso nel centro di detenzione di Al Cannon a North Charleston la mattina del suo arresto, è stato rilasciato quella stessa sera dopo aver pagato una cauzione di $ 60.000.

Stando a quanto accertato, il 33enne e la vittima si sono frequentati per alcuni mesi all'inizio di quest'estate fino a quando non la donna non ha deciso di lasciarlo.

Oberlies deve inoltre affrontare accuse di minacce e percosse per un altro caso. Un incidente sorprendentemente simile a quello avvenuto qualche giorno fa: Oberlies avrebbe fatto irruzione nella casa di un'altra ex ragazza e l'ha accoltellata.