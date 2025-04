Esplode gasdotto Petronas in Malesia: gigantesco incendio nei pressi di Kuala Lumpur, decine di feriti Secondo quanto riferito da Petronas, le fiamme sono scoppiate stamattina in un tratto della condotta del gas, che è stato immediatamente isolato. Decine di persone sono rimaste ferite. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un vasto incendio è divampato questa mattina a Putra Heights, nella periferia di Kuala Lumpur, in seguito all’esplosione di un gasdotto della compagnia nazionale Petronas. Il rogo, visibile a chilometri di distanza, ha costretto all’evacuazione numerose abitazioni e ha provocato decine di feriti.

Secondo quanto riferito da Petronas, le fiamme sono scoppiate alle 8 e 10 del mattino, ora locale, in un tratto della condotta del gas, che è stato immediatamente isolato. Tre stazioni di servizio situate nelle vicinanze non sono state direttamente coinvolte ma sono state chiuse temporaneamente per precauzione.

L'unità di gestione delle emergenze di Selangor ha confermato che l'incendio ha raggiunto alcune case di un villaggio vicino e che sono in corso operazioni di soccorso per mettere in salvo eventuali residenti intrappolati. Diversi feriti con ustioni sono stati trasportati in ospedale, mentre l’entità complessiva dei danni è ancora in fase di valutazione. Le autorità hanno inoltre chiuso la valvola del gasdotto, operazione che dovrebbe portare allo spegnimento graduale delle fiamme.

Leggi anche Esplode powerbank in una valigia, incendio a bordo di un aereo della Hong Kong Airlines

Sul posto sono stati dispiegati decine di vigili del fuoco per contenere l’incendio. Il capo ministro di Selangor, Amirudin Shari, ha dichiarato che i residenti evacuati verranno temporaneamente ospitati in una moschea nelle vicinanze fino a quando la situazione non sarà sotto controllo.

Nel frattempo, immagini e video della colossale palla di fuoco hanno invaso i social media. Alcuni abitanti della zona hanno raccontato di aver avvertito tremori alle porte e alle finestre delle loro case, probabilmente a causa della violenta esplosione.