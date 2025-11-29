Escono in barca per una battuta di pesca e non rientrano a casa, salvati dopo 20 ore in mare: “Un miracolo”

Un’incredibile storia che arriva da Clearwater, in Florida (USA). Quattro uomini di 70, 90, 42 e 18 anni sono usciti in barca per una battuta di pesca senza fare rientro a casa. Sono stati rintracciati sani e salvi dopo 20 ore in mare.

Le immagini del salvataggio dei quattro uomini diffuse dalla Guardia Costiera statunitense sui social.

Sono usciti per una battuta di pesca ma non hanno fatto rientro a casa. Così, nella serata di lunedì scorso, 24 novembre, ne è stata segnalata la scomparsa. Dopo 20 ore in mare, quattro diportisti sono stati rintracciati e tratti in salvo.

L'incredibile storia arriva da Clearwater, in Florida (Stati Uniti), dove la Guardia Costiera ha spiegato di aver trovato il catamarano capovolto il giorno successivo, martedì 25 novembre, poco dopo le 9 del mattino.

I quattro uomini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono stati recuperati e portati a riva alla stazione della Guardia Costiera di Sand Key. Come riferito dalle autorità, citate dai quotidiani esteri, le persone salvate sono rimaste aggrappate all'imbarcazione per 20 ore.

Dennis Woods, 70 anni, Clarence Woods, 90, Cris Harding Sr., 42 e Cris Harding Jr., 18, originari della contea di Polk, erano partiti intorno alle 9.30 di lunedì mattina per festeggiare il compleanno del 70enne. Tre di loro sono rimasti una notte in ospedale per precauzione.

"È un miracolo", ha detto la sorella di Dennis Woods. L'equipaggio della Guardia Costiera che li ha salvati ha dichiarato che gli uomini erano disidratati, in ipotermia e che il 90enne aveva alcuni tagli.

Secondo quanto è stato ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Clearwater, il catamarano avrebbe iniziato a imbarcare acqua e si sarebbe ribaltato tra mezzogiorno e l'una di lunedì. Tuttavia, non è stata ancora chiarita la causa dell'incidente. Uno degli uomini soccorsi ha raccontato che la notte è stata dura, quando le onde hanno cominciato ad alzarsi.

Il rientro a casa dei quattro uomini era previsto verso le 16, come hanno riferito i familiari alle autorità. Diverse ore dopo, alle 20.30, quando non li hanno visti tornare, i parenti hanno allertato le forze dell'ordine.

Martedì mattina i diportisti sono stati localizzati a circa 26 miglia dalla costa. Dennis Woods ha spiegato che sulla barca c'erano una pistola lanciarazzi e una luce stroboscopica, ma che erano finite in acqua.

E che lunedì sera avevano visto l'elicottero della Guardia Costiera impegnato nelle loro ricerche, che avevano tentato di attirare l'attenzione dei soccorritori, purtroppo senza successo. Diverse ore dopo, il lieto fine, con il ritorno a casa dei quattro dispersi.