Enorme nave cargo si ribalta tra le onde, 22 persone in mare: due morti e 9 dispersi L’equipaggio della nave cargo ha provato ad evacuare con le scialuppe di salvataggio prima che la nave affondasse ma il mare agitato ha ostacolato le manovre e molti sono finiti nelle acque gelide.

A cura di Antonio Palma

Tragedia al largo del sud-ovest del Giappone dove una grossa nave mercantile si è ribaltata ed è affondata dopo essere rimasta in balia di mare grosso e venti gelidi e ha causato la morte di diversi membri del'equipaggio. Il bilancio parziale per ora è di 2 morti recuperati dai soccorritori in mare e 9 persone disperse.

L'equipaggio della nave cargo, composto a 14 cinesi e otto cittadini del Myanmar, ha provato ad evacuare con le scialuppe di salvataggio prima che la nave affondasse ma il mare agitato ha ostacolato le manovre e molti sono finiti nelle acque gelide. L'area in cui la nave è affondata è tra Nagasaki e l'isola sudcoreana di Jeju, dove centinaia di voli sono stati cancellati martedì a causa del maltempo.

La guardia costiera giapponese, che ha partecipato alle operazioni di salvataggio, ha dichiarato di aver ricevuto un segnale di soccorso dalla nave Jin Tian, battente bandiera di Hong Kong, nella tarda notte di martedì mentre navigava a circa 110 chilometri a ovest delle isole Danjo, nel Mar Cinese Orientale, con un equipaggio di 22 persone a bordo.

Sul posto sono state fatte confluire tutte le navi di passaggio e poi anche le motovedette dei Paesi della zona, tra cui quelle sudcoreane, che hanno recuperato i superstiti dalle zattere di salvataggio. Per chi è finito in mare però ci sono ormai poche speranze.

Finora sono stati salvati undici membri dell'equipaggi e recuperati due cadaveri: cinque da navi mercantili che navigavano nelle vicinanze, due da elicotteri della Japan Air Self-Defense Force e sei dalla polizia marittima sudcoreana. Sei persone sono state tratte in salvo mentre erano prive di sensi

La guardia costiera ha detto che il Jin Tian avrebbe dovuto raggiungere il porto di Incheon, in Corea del Sud, mercoledì dopo aver lasciato Port Klang in Malesia all'inizio di dicembre. Al momento non è chiaro cosa abbia causato il capovolgimento della nave che ha imbarcato acqua fino all'affondamento.