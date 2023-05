Enorme incendio distrugge la scuola, almeno 20 bimbi morti tra le fiamme nel dormitorio: “Orribile” Il dramma si è consumato nella città mineraria di Mahdia, nella Guyana centrale, dove le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto i dormitori di una scuola, intrappolando gli studenti che dormivano all’interno, tutti minorenni.

A cura di Antonio Palma

Almeno venti minori tra bambini e ragazzini sono morti e molti altri sono rimasti feriti gravemente nelle scorse ore in un enorme incendio divampato negli edifici di una scuola della Guyana, sulla costa settentrionale del Sud America. Il tragico bilancio del rogo è stato confermato alle autorità locali dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e ad entrare nella struttura.

Il dramma si è consumato nella città mineraria di Mahdia, nella Guyana centrale, dove le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto i dormitori di una scuola, intrappolando gli studenti che dormivano all’interno, tutti minorenni. “È con grande sconforto che comunichiamo lo straziante bilancio dell'incendio del dormitorio della scuola secondaria di Mahdia. Il bilancio delle vittime è salito a 20, mentre molte altre persone sono rimaste ferite”, si legge nel comunicato.

L’incendio sarebbe divampato poco dopo la mezzanotte di lunedì e in pochi attimi è andato fuori controllo senza lasciare scampo ai minori che alloggiavano nella struttura. I servizi di emergenza intervenuti sul posto hanno lottato per ore per contenere le fiamme ma il loro lavoro è stato ostacolato dalle cattive condizioni meteorologiche. La regione di Mahdia, che si trova a circa 200 km a sud di Georgetown, in questi giorni infatti è interessata da forti piogge.

Quando alla fine l’incendio è stato domato, il bilancio si è rivelato gravissimo. Un bilancio purtroppo ancora parziale visto che tra i feriti alcuni sarebbero in gravi condizioni. I superstiti che son riusciti a uscirne vivi sono stati evacuati nella capitale, Georgetown, dove è stato allestito un centro speciale. Le équipe mediche di stanza all'aeroporto e i due principali ospedali di Georgetown sono stati mobilitati per accogliere i feriti.

"È un disastro gravissimo. È orribile e doloroso", ha dichiarato il presidente della Guyana Irfaan Al, spiegando che cinque aerei hanno fatto la spola tra la capitale e la piccola città mineraria. “Chiediamo alle autorità di svolgere un'indagine approfondita sulle cause dell'incendio e di fornire un rapporto dettagliato su ciò che è realmente accaduto. Dobbiamo capire come si è verificato questo evento orribile e mortale e adottare tutte le misure necessarie per evitare che una tale tragedia si ripeta in futuro” hanno dichiarato le opposizioni.