Enorme incendio avvolge la nave, un morto e 16 feriti: “Rogo partito da auto elettrica a bordo” La nave, la Fremantle Highway, stava viaggiando nel Mare del Nord con circa 3mila auto a bordo quando è divampato l’incendio. Equipaggio evacuato ma la nave potrebbe affondare. “Teniamo in considerazione tutti gli scenari” dicono dalla Guardia Costiera olandese.

A cura di Antonio Palma

Una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite dopo che un incendio è divampato su una nave mercantile nel Mare del Nord, davanti alle coste dell’Olanda, a una trentina di chilometri a nord di Ameland. La nave, la Fremantle Highway battente bandiera panamense, stava viaggiando da Bremerhaven in Germania a Port Said in Egitto con circa 3mila auto a bordo quando nelle prime ore di oggi, 26 luglio, le fiamme sono divampate a bordo andando presto fuori controllo.

I 23 membri dell’equipaggio inizialmente hanno provato a spegnere l’incendio autonomamente ma le fiamme sono andate fuori controllo colpendo molti di loro e arrivando a mettere a rischio la stessa nave. Sul posto per i soccorsi sono intervenute diverse unità della Guardia costiera olandese oltre ad altre navi mercantili e pescherecci che si trovavano in zona.

Secondo un portavoce della Guardia Costiera sentito dal quotidiano Nos, l'incendio probabilmente si è originato da una delle 25 auto elettriche a bordo, e il fuoco si è poi propagato rapidamente. A causa dell'intensità del fuoco, sette dei marittimi a bordo sono saltati giù dalla nave e poi recuperati in acqua dai soccorsi mentre il resto è stato portato via in elicottero a Lauwersoog e all'aeroporto di Eelde.

Al momento non c'è più nessuno sulla nave che però è ancora in fiamme. L'incendio sta attualmente infuriando principalmente nella parte anteriore della nave e si tenta di estinguerlo dalla nave della guardia costiera Guardian, anche se l'operazione è complicata dalle auto elettriche sulla nave.

Secondo la Guardia Costiera, la nave potrebbe affondare. "Teniamo in considerazione tutti gli scenari", afferma un portavoce. Al momento il mercantile è tenuto fermo da un rimorchiatore che è accorso sul posto ed è riuscito a collegare un cavo alla nave per evitare che andasse alla deriva.