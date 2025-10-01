Enorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro”

L’esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri. Ricerche tra le macerie con droni e cani ma per puro caso non ci sono state né vittime né feriti: “Abbiamo evitato un disastro di proporzioni enormi”.

Paura e tragedia sfiorata oggi nel Bronx, a New York, dove una grossa esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri. Secondo i vigili del fuoco, la deflagrazione a causa di una fuga di gas che ha letteralmente squarciato una sezione dell'edifico in Alexander Avenue, vicino alla 135esima strada. Un'esplosione che poteva essere drammatica ma che per puro caso invece non ha fatto né vittime né feriti.

"Abbiamo evitato un disastro di proporzioni enormi", ha affermato la presidente del distretto del Bronx, Vanessa Gibson, spiegando che fortunatamente molte persone erano già uscite e i bambini erano a scuola quando l'edificio è crollato parzialmente. "Sebbene ci siano molte operazioni di pulizia, sono molto grata che nessuno abbia perso la vita, nessuno sia in ospedale, ed è importante che questo venga riconosciuto" ha aggiunto.

L'esplosione nel Bronx a New York

L'allarme è scattato intorno alle 08:15 di oggi mercoledì 1 ottobre ora locale, poco dopo le 14 in Italia, quando una massiccia esplosione ha causato il crollo di un intero angolo del condominio. "Si è sentito un forte boato, poi è esploso e l'intero edificio è crollato all'improvviso" ha raccontato un testimone.

I video e le foto dal luogo mostrano un buco enorme nel fianco dell'edificio di 20 piani e danni ingenti lungo Alexander Avenue, nella zona di Mott Haven. L'esplosione ha fatto piovere mattoni, condizionatori e altri detriti sugli edifici vicini, sul marciapiede e sulla strada sottostante.

La deflagrazione ha fatto scattare l'emergenza massima e in un primo momento si è temuto il peggio. Sul posto sono confluite numerose squadre di emergenza tra vigili del fuoco, sanitari e polizia. I pompieri hanno subito interrotto l'erogazione del gas, avviando le ricerche tra le macerie del palazzo, un complesso di edilizia popolare gestito dalla New York City Housing Authority (NYCHA) per dare abitazioni ai newyorkesi con redditi bassi.

Le ricerche tra la macerie con droni e cani

Con l'ausilio di droni e cani si è scavato per assicurarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto. La zona è stata completamente evacuata in Alexander Avenue ed è stato allestito un rifugio temporaneo. Per permettere i soccorsi, deviati anche gli autobus e chiuse le strade e alla popolazione è stato chiesto di evitare la zona e di seguire tutte le istruzioni del personale di emergenza.

"La struttura che è crollata è un condotto di ventilazione collegato alla caldaia, che è crollata. Crediamo che sia lì che è avvenuta l'esplosione, ma spetterà ai nostri vigili del fuoco, alla polizia di New York e a tutti i nostri partner investigativi indagare", ha dichiarato un portavoce dei pompieri.