Era sparita nel nulla allontanatosi da New York senza dire niente a nessuno e dopo quasi un anno molti temevano ormai che fosse morta, compresi i suoi parenti, ma la modella Eloisa Fontes è ricomparsa improvvisamente nei giorni scorsi in Brasile, notata mentre passeggiava tra le favelas di Rio de Janeiro seminuda e in stato confusionale. Dopo aver calcato le passerelle delle più importanti case di moda e dei maggiori stilisti mondiali ed essere apparsa sulle copertine di diverse riviste del settore, la giovane modella era scomparsa nel nulla alla fine del 2019. È andata via dagli Usa per trasferirsi nel suo paese natio, il Brasile, ma in tutto questo tempo non ha provato o non è riuscita contattare nessuno dei suoi familiari.

Molti ormai temevano le fosse accaduto qualcosa di grave, poi martedì scorso la polizia l’ha notata per le strade di Cantagalo, una favela a sud di Rio, mentre si aggirava incerta senza maglietta e con addosso solo un pantaloncino. Gli agenti l’hanno portata in ospedale ma solo a quel punto hanno scoperto che quella ragazza era in realtà una modella di successo dichiarata scomparsa un anno fa. “Era molto disorientata ma l'abbiamo convinta a darci il suo nome e da lì siamo risaliti ai parenti e la sua storia” ha spiegato la polizia brasiliana.

Eloisa Fontes dunque è stata ricoverata in un istituto psichiatrico statale in attesa di essere trasferita in un ospedale privato. Alla base di tutto infatti ci sarebbero grossi problemi psicologici. La modella si era allontanata già in passato, agli inizi del 2019, quando era scomparsa per 5 giorni da casa ed era stata ritrovata in uno stato confusionale dalla polizia in un quartiere non lontano da quello di residenza a New York. Il suo entourage aveva liquidato la vicenda parlando di "Problemi psicologici e troppo stress". Problemi che però si son rivelati ben più gravi e che richiederanno cure adeguate.