Elicottero colpisce torre, si trasforma in palla di fuoco e cade: "Detriti e corpi nei cortili" Il terribile incidente ha causato la morte di almeno quattro persone tra cui un bimbo nello stato del Texas. Polizia e i vigili del fuoco hanno avvertito i residenti che potrebbero esserci parti di elicottero ma anche resti umani nei loro cortili.

A cura di Antonio Palma

"Abbiamo visto all’improvviso una luce in cielo, quella luce poi si è subito trasformata in una palla di fuoco", così i residenti di Houston, in Usa, hanno descritto il terribile schianto di un elicottero contro una torre radio che domenica sera ha causato la morte di almeno quattro persone tra cui un bimbo nello stato del Texas.

Il terribile incidente e la palla di fuoco immortalata anche in alcuni video di sorveglianza della zona. Dai filmati di vede il velivolo che procede dritto proprio verso la torre usata per i ripetitori radio, alta circa 300 metri e illuminata e quindi segnalata, trasformandosi in una palla di fuoco che poco dopo precipita senza dare scampo agli occupanti.

L'incidente, avvenuto poco prima delle 20 di domenica ora locale, ha provocato una fortissima esplosione che è stata udita a chilometri di distanza. Le autorità non hanno chiarito il numero delle vittime, ma secondo il capo della polizia di Houston, a bordo dell'elicottero privato Robinson R44 c'erano quattro persone tra cui un bimbo e nessuno è sopravvissuto.

Secondo quanto ricostruito finora, l’elicottero privato era decollato dall'aeroporto di Ellington, situato a circa 30 km a sud del luogo dell'incidente. Lo schianto ha innescato anche un incendio che i vigili del fuoco hanno domato solo dopo circa mezz’ora.

Una scena terribile che ha spinto la polizia e i vigili del fuoco ad avvertire i residenti nelle vicinanze che potrebbero esserci parti di elicottero caduti, ma anche resti umani nei loro cortili. I funzionari hanno esortato le persone del quartiere a non toccare i resti e a chiamare i servizi di emergenza

Il sindaco John Whitmire a affermato che ci vorranno diversi giorni per rimuovere tutti i detriti e completare le indagini sulla scena, che è interdetta al pubblico. Sul caso è stata aperta una indagine della Federal Aviation Administration.