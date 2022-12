Due poliziotti di 26 e 29 anni uccisi in “stile esecuzione” in un’imboscata, morto anche un residente Lo scontro a fuoco a Wieambilla, a 280 chilometri da Brisbane, in Australia. Gli agenti erano stati chiamati per indagare in una casa disabitata. Anche un vicino è stato ucciso dopo aver sentito degli spari ed essere uscito per capire cosa stesse accadendo.

A cura di Biagio Chiariello

i due poliziotti uccisi

Tre persone, tra cui due poliziotti, sono morti e un altro poliziotto è rimasto ferito in seguito a un'imboscata avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in una proprietà isolata nello stato del Queensland, a 280 chilometri da Brisbane, in Australia. Lo riferiscono i media internazionali. Matthew Arnold, 26 anni, e Rachel McCrow, 29 anni. Secondo quanto si apprende, il gruppo di quattro agenti era stato allertato per intervenire nella città di Wieambilla, prima che due uomini armati, che indossavano tute mimetiche, aprissero il fuoco senza preavviso.

Arnold e McCrow sono rimasti entrambi feriti prima che gli assassini si avvicinassero e li uccidessero entrambi a bruciapelo. Un terzo ufficiale, Randall Kirk, è stato colpito a una gamba ma è riuscito a scappare, mentre il quarto, l'agente Keely Brough, è fuggito nella boscaglia circostante. Gli assassini hanno appiccato un incendio nel tentativo di stanare quest'ultima, mentre la poliziotta mandava freneticamente un messaggio ai membri della famiglia scrivendo che il suo "tempo è giunto" e chiedeva l'assistenza della polizia.

L'incendio ha portato un residente, Alan Dare, 58 anni, ad uscire di casa. L'uomo è stato colpito a morte.

Un'unità scelta di 16 poliziotti è riuscita a salvare l'agente Brough e alla fine ha ingaggiato una sparatoria coi assassini verso le 22:30 ora locale al culmine delle quale tre sospettati sono stati uccisi. L'agente Randall, che è riuscito a fuggire, si trova ora in ospedale nella vicina città di Chinchilla. Sia lui che la Brough si stanno riprendendo e non sono in pericolo di vita.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull'agguato: le autorità hanno circoscritto la zona e chiesto ai residenti di rimanere in casa in quanto non è noto il numero degli aggressori, pesantemente armati.