Due gemellini di un anno muoiono in un’auto: lasciati per oltre 9 ore fuori dall’asilo nido La tragedia è avvenuta mercoledì 1° settembre all’esterno di un asilo nido della Carolina del Sud, negli USA. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato uno dei finestrini dell’auto rotto. Un’indagine è in corso, ma non sono state presentate accuse. Le autorità: “In questo momento possiamo dire solo che abbiamo due genitori davvero sotto choc”.

A cura di Biagio Chiariello

Due fratellini di neanche due anni sono stati trovati morti dopo essere stati lasciati in un'auto per oltre 9 ore fuori da un asilo nido della Carolina del Sud, negli Stati Uniti d'America. I gemelli monozigoti Bryson e Brayden McDaniel, di 20 mesi, sono stati rinvenuti privi di vita mercoledì sera 1° settembre da uno dei loro genitori quando sono arrivati ​​all'asilo, secondo WSPA News. Sul posto sono stati subito chiamati i servizi di emergenza sanitaria, ma entrambi i neonati era ormai tardi: sono stati dichiarati morti sul posto.

Stando alle ricostruzioni dei media americani, i piccoli sarebbero stati messi in macchina intorno alle 7:30 di quella stessa mattina, come confermato anche dal coroner Naida Rutherford, fa sapere l'emittente News 4. Quando gli agenti sono arrivati ​​sulla scena, all'esterno della struttura, la Sunshine House, hanno trovato uno dei finestrini dell'auto rotto. La prima ipotesi è che Bryson e Brayden siano stati vittima di ipertermia, condizione patologica dell'organismo umano caratterizzata da un forte aumento della temperatura corporea; probabilmente sarà l'autopsia sui due corpicini a sciogliere i dubbi residui. Il medico legale ha aggiunto che ulteriori indagini hanno mostrato che i gemelli erano ben accuditi dalla loro famiglia e non presentavano alcun segno di abuso.

Quando è stato chiesto se i genitori possano aver dimenticato i gemelli in macchina, Rutherford ha risposto: "Risponderemo presto a questa domande, ora abbiamo due genitori davvero sconvolti". Gli agenti hanno spiegato che in questo momento non è chiaro se ci sia un coinvolgimento da parte dello staff dell'asilo nido. Non sono state presentate accuse per la duplice tragedia.