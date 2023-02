Due bambini travolti da un treno merci in Germania: uno è morto, l’altro è in fin di vita Un bambino è morto e un secondo è rimasto gravemente ferito dopo che sono stati investiti da un treno merci a Recklinghausen, in Germania.

Il luogo dell’incidete a Recklinghausen (foto Facebook)

Sono stati travolti da un treno merci i due bambini trovati nei pressi dei binari della stazione di Recklinghausen, in Germania. Uno dei due è morto sul colpo, mentre l'altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella regione tedesca della Ruhr, e in un primo momento si pensava che ad essere stato travolto fosse un gruppo di persone. Poi il ritrovamento dei corpi dei due bambini ha chiarito l'accaduto. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, il bambino deceduto aveva 10 anni, mentre l'altro bimbo rimasto ferito gravemente ne ha 9.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18 di ieri quando sul posto sono giunti i soccorritori insieme con i vigili del fuoco. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild le vittime sarebbero state trascinate dal treno per diverse centinaia di metri. ”È semplicemente orribile quello che è successo qui e si può solo sperare che i genitori abbiano la forza per superare questa grande disgrazia”, ha detto ai giornalisti Herbert Reul, ministro degli Interni nello stato del Nord Reno-Vestfalia.F

Fino a tarda sera sono intervenuti sul posto diversi servizi di emergenza e l'area è stata transennata. Al momento non ci sono evidenze di altri bambini coinvolti nell'incidente, ma i vigili del fuoco hanno utilizzato un drone con termocamera per verificare la presenza di potenziali altre vittime.

