"È una tragedia assoluta" così Alan Smith, sindaco di Cockermouth, in Inghilterra, ha descritto il tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso nella cittadina della contea del Cumbria, dove un padre di otto bambini e una madre di sei piccoli sono morti tragicamente nello stesso schianto lasciando 14 tra bimbi e ragazzi senza i rispettivi genitori. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di sabato scorso, intorno alle 6 del mattino all'altezza di una rotonda nei pressi di Cockermouth. Le due vittime, la 42enne Michelle Pattinson e il 34enne Shaun Milburn, viaggiavano a bordo della stessa vettura, una Ford S-Max, con altri tre amici quando, per motivi ancora tutti da accertare, la loro auto si è schiantata violentemente contro un trattore.

Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi medici sul posto, per i due amici, entrambi di Maryport, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I due sono stati dichiarati morti sul posto. Assistiti dai sanitari e trasportati subito in ospedale, invece, gli altri occupanti del mezzo che è andato distrutto. Tutti sono stati ricoverati in ospedale con ferite gravi ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il conducente del trattore, un ragazzo del posto di 20 anni, è stato curato per lievi ferite e nome ha avuto bisogno del ricovero.

Il tragico incidente stradale, su cui indaga ora la polizia per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, ha sconvolto la comunità locale. Tantissimi messaggi di cordoglio per le due vittime descritti come genitori amorevoli dei loro rispettivi figli, tutti minorenni. "Shaun è stato un padre amorevole e iperprotettivo per i suoi otto figli. La famiglia era tutto per lui, amava passare il tempo con i familiari che amava profondamente. Lascia un grande vuoto in tutti i nostri cuori e non sarà mai dimenticato" scrivono i parenti dell'uomo. "Una madre amorevole di sei bellissimi bambini purtroppo è andata via ma sarà sempre ma amata per sempre. Vola in alto ma sei sempre con noi" hanno scritto i parenti della donna.