Due 16enni preparano un agguato alla loro professoressa e la uccidono a bastonate nel parco Messaggi sui loro telefoni confermano che i due ragazzi Usa la sorvegliavano e le hanno teso un’imboscata colpendola ripetutamente alla testa con una mazza da baseball.

A cura di Antonio Palma

Due adolescenti statunitensi hanno progettato e messo in atto un vero e proprio agguato alla loro insegnate di spagnolo, arrivando a ucciderla a bastonate durante la passeggiata al parco. Jeremy Goodale e Willard Miller, entrambi di 16 anni, sono ora sotto processo per l'omicidio premeditato della loro insegnante alla Fairfield High School, la 66enne Nohema Graber, uccisa nel novembre del 2021 in un efferato delitto che ha sconvolto la tranquilla cittadina di Fairfield, nello stato dell’Iowa. Secondo quanto emerso dal procedimento giudiziario, i due frequentavano il corso di spagnolo di Graber alla Fairfield High School quando hanno pianificato la sua uccisone a sangue freddo.

Secondo i documenti del Tribunale, Graber ha lasciato la scuola ed è entrata in un parco locale alle 16 del giorno della sua morte e non è mai più uscita. Messaggi sui loro telefoni confermano che i due ragazzi la sorvegliavano e le hanno teso un’imboscata colpendola ripetutamente alla testa con una mazza da baseball. I due hanno continuato a scambiarsi messaggi anche dopo il delitto raccontando dove avevano nascosto il suo corpo, dove era parcheggiata la sua auto e come si erano sbarazzati delle possibili prove a loro carico. Un testimone inoltre ha riferito di aver visto uno dei ragazzi spingere una carriola nel parco dove Graber è stava trovata morta sotto una carriola, un telone e traversine ferroviarie. Il cadavere della donna era stato trovato poche ore dopo la denuncia della scomparsa con evidenti ferite alla testa.

Goodale e Miller vengono processati come adulti e rischiano una pesante condanna come prevedono le procedure giudiziarie dell'Iowa, secondo cui chiunque abbia almeno 16 anni ed è accusato di un crimine grave viene automaticamente assoggettato alle stesse procedure penali e sanzioni degli adulti. La pena per una condanna per omicidio di primo grado in Iowa è l'ergastolo, anche se nel 2016 la Corte Suprema dello stato ha vietato ai giudici di imporre condanne all'ergastolo senza condizionale per i trasgressori di età inferiore ai 18 anni.