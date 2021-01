Il numero di casi giornalieri di Covid-19 è quasi triplicato a Dubai nell'ultimo mese, a causa probabilmente dell'assalto dei turisti, soprattutto inglesi, ma di fronte a una crisi economica crescente, la città degli Emirati Arabi Uniti non si risolverà a imporre un lockdown. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian. Mentre la maggior parte dei Paesi ha bandito i turisti dal Regno Unito per le preoccupazioni della più contagiosa variante del Coronavirus, Dubai ha tenuto le porte aperte: la compagnia Emirates ha effettuato cinque voli giornalieri per l'aeroporto di Londra Heathrow durante le vacanze di Natale e in pochi giorni, il nuovo ceppo virale era arrivato negli Emirati. "L'economia di Dubai è un castello di carte", ha spiegato Matthew Page, del Carnegie Endowment for International Peace. "Il suo vantaggio competitivo è essere un luogo in cui le regole non si applicano", ha aggiunto.

Influencer di Instagram e star della tv e del calcio provenienti da tutto il mondo non si sono fatti frenare dalla crisi pandemica, e hanno raggiunto l’ambita meta definendolo un viaggio “essenziale”. Dal suo canto, la città non ha ostacolato i nuovi arrivi, forte anche dell’ormai avviata diffusione dei vaccini. "Le persone ne hanno già abbastanza di questa pandemia", ha detto Iris Sabellano dell'agenzia di viaggi Al Arabi di Dubai, aggiungendo che molti dei suoi clienti sono stati costretti a mettersi in quarantena dopo essere risultati positivi al virus all'arrivo o prima della partenza. "Con i vaccini in uscita, sentono che non è la fine del mondo, non moriranno", ha detto Sabellano.