Dramma in montagna: finisce con gli sci contro un albero, morta ragazzina di 12 anni Il grave incidente il giorno di Natale in Austria. La vittima è una ragazzina olandese. È morta in ospedale a Innsbruck.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dramma di Natale in montagna in Austria. Una ragazzina olandese di 12 anni è morta domenica 25 dicembre a seguito di gravissime lesioni dopo essersi schiantata con gli sci contro un albero nel comprensorio sciistico di Spieljoch a Fuegenberg (Zillertal).

L’incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16. A ricostruire la dinamica dell’accaduto è stato un testimone che ha subito allertato i soccorsi: secondo quanto emerso, la ragazzina si trovava nei pressi del bivio delle piste "Talabfahrt" ed "Abfahrt Mittelstation" quando a seguito di una condotta errata probabilmente ha perso l’equilibrio ed è uscita di pista finendo per schiantarsi con gli sci contro un albero.

La giovane sciatrice è stata trasportata in elisoccorso alla clinica universitaria di Innsbruck, ma purtroppo per lei ogni tentativo di salvarle la vita è stato inutile. La ragazza è deceduta nella notte.

Il dramma della dodicenne è avvenuto lo stesso giorno in cui, sempre in Austria, una valanga ha sepolto un gruppo di persone nella stazione sciistica di Zürs. Fortunatamente nessuno, in questo incidente, ha perso la vita. Tutti, infatti, sono stati tratti in salvo nella notte secondo quanto si legge in un comunicato della polizia austriaca.

Solo quattro persone sono rimaste colpite dalla massa nevosa e "allo stato attuale delle conoscenze, si può presumere che ci siano più persone disperse", così la polizia. Oggi verrà effettuato l'ultimo sopralluogo per escludere definitivamente il coinvolgimento di altre persone.

La persona in condizioni più gravi è stata trasportata in una clinica di Innsbruck per le cure del caso. La valanga si è staccata ieri pomeriggio dalle pendici del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri nel comprensorio sciistico di Lech-Zuers am Arlberg nel Vorarlberg.