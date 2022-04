Dramma durante processione religiosa, carro urta linea elettrica: 11 morti folgorati tra cui 2 bimbi Il dramma si è consumato in India durante una funzione religiosa che aveva richiamato decine di persone.

A cura di Antonio Palma

Una processione religiosa si è trasformata in tragedia in India dove un carro allestito per l'occasione ha urtato i cavi dell'alta tensione, generando una violenta scarica elettrica che ha ucciso 11 persone tra cui purtroppo anche due bambini. Il dramma si è consumato mercoledì nel villaggio di Kalimedu, nel distretto di Thanjavur, nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu. In zona era in corso una funzione religiosa che aveva richiamato decine di persone quando è avvenuto il fatto. Un carro decorato che guidava la processione, alto oltre due metri e mezzo, si è improvvisamente impigliato nelle linee elettriche dell'alta tensione tranciando i cavi che sono caduti a terra. La scarica generata subito dopo ha investito tutti quelli che si trovavano nelle immediate vicinanze facendo una strage.

La scossa, amplificata dal fatto che la strada era stata bagnata nell'ambito della stessa funzione religiosa, ha fatto anche esplodere il carro innescando un incendio a bordo. Comprensibili le successive scene di panico tra i fedeli prima dell'arrivo dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco. Alla fine si sono contate 11 vittime mentre più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Alcuni sono rimasti feriti direttamente a seguito della scossa elettrica altri, che per sfuggire alle fiamme quando sono saltati dal carro, che trasportava statue di divinità indù oltre ai devoti. Quando i pompieri sono riusciti spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il carro, questo era ormai ridotto a un ammasso di lamiere carbonizzate. la tragedia ha riacceso le polemiche in India sulla scarsa sicurezza di simili manifestazioni che richiamano anche centinaia di persone. Sulla tragedia è intervenuto anche primo ministro Narendra Modi assicurando che il governo sosterrà le famiglie delle persone colpite.