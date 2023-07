Dramma dopo le nozze: 40 in ospedale e muore la nonna della sposa, sospetta intossicazione di massa Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica dopo il pranzo di nozze in un ristorante spagnolo della provincia di Salamanca. Indagini in corso per stabilire l’origine dei malesseri e l’eventuale collegamento con il decesso dell’anziana.

A cura di Antonio Palma

Un lieto evento come il matrimonio tra una giovane coppia si è trasformato in tragedia dopo il pranzo di nozze in un ristorante spagnolo della provincia di Salamanca: nelle scorse ore ben 40 persone sono finte in ospedale con sintomi tipici di una intossicazione alimentare mentre l’anziana nonna della sposa purtroppo è morta nelle stesse ore nella stanza d'albergo dove alloggiava dopo il banchetto.

Il dramma si è consumato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio a Peñaranda de Bracamonte dove si era tenuto il banchetto di nozze in una location per matrimoni. Nelle ore successive, infatti, molti tra gli invitati al matrimonio hanno iniziato ad accusare forti malesseri e circa 40 di loro alla fine si sono dovuti recare anche al Pronto Soccorso del Centro Sanitario di Peñaranda, apparentemente presentando sintomi simili.

Proprio mentre gli invitati si recavano in ospedale in preda a vomito e diarrea, è avvenuta la scoperta più tragica. Intorno all'01:20 di domenica, infatti, i parenti si sono accorti che l’anziana nonna della sposa, una pensionata novantenne, era priva di vita nella stanza dove alloggiava. Sul posto si sono recati i medici dell'Azienda sanitaria locale e agenti della Guardia Civil che hanno confermato il decesso.

Visto il pranzo comune dei colpiti, sono scattate subito le indagini per capire se l’origine dei malesseri sia comune e se sia dovuto proprio a qualche alimento avariato del ristorante. Gli ispettori del servizio di sorveglianza della sanità pubblica spagnola hanno aperto un fascicolo sul caso e stanno indagando su una possibile intossicazione alimentare di massa.

Gli addetti hanno prelevato diversi campioni per determinare se i casi sono effettivamente il risultato di un'intossicazione. A metà mattinata di questa domenica, il medico legale invece ha eseguito l'autopsia sul cadavere dell'anziana e ha prelevato a sua volta diversi campioni che saranno inviati al laboratorio per le analisi per stabilire se il decesso sia collegato alla presunta intossicazione.

Sia la Guardia Civil che la Junta de Castilla y León stanno indagando a loro volta sulle cause della morte della donna così come sulla possibile intossicazione alimentare nel resto degli invitati alle nozze. Anche se per ora non ci sono state ancora denunce da parte delle persone colpite, del caso è stato informato anche il Tribunale locale.