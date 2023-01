Dottoressa riutilizzava lo stesso strumento chirurgico monouso sui pazienti per intascare i soldi Una dottoressa statunitense è stata condannata dal Dipartimento di Giustizia americano e riconosciuta colpevole di aver riutilizzato per decine di volte attrezzature “non igieniche”, destinate ad essere utilizzate una sola volta.

A cura di Antonio Palma

Intascava i soldi dell'assicurazione sanitaria dei suoi pazienti, certificando di aver usato determinati strumenti chirurgici monouso durante gli interventi nel suo studio, ma al contrario li riutilizzava su decine di pazienti ignari per poter incassare la differenza. Per questo una dottoressa statunitense è stata condannata dal Dipartimento di Giustizia americano e riconosciuta colpevole di aver riutilizzato attrezzature "non igieniche", destinate ad essere utilizzate una sola volta, e di frode all'assicurazione.

Anita Louise Jackson, dottoressa 59enne della Carolina del Nord, è stata condannata per ben 20 capi di imputazione da una giuria federale dopo un processo di tre settimane. Contro di lei le indagini delle autorità sanitarie locali secondo le quali ha utilizzato attrezzature per eseguire la rinoplastica con palloncino, un intervento chirurgico in studio per il trattamento della sinusite cronica, usando sempre lo stesso ricambio per decine di volte.

Anita Louise Jackson

Secondo l'accusa, tra il 2011 e il 2017 la professionista avrebbe condotto più di 1.400 interventi chirurgici di questo tipo utilizzando però appena 36 dispositivi monouso e cioè riciclandoli più volte. È stata anche condannata con l'accusa di falsificazione di cartelle cliniche e frode e per questo la giuria ha ordinato a suo carico anche la confisca di 5 milioni di dollari.

La dottoressa, che aveva il suo studio principale a Raleigh ma gestiva altri due studi, usava decine di volte un dispositivo approvato dalla FDA statunitense per essere utilizzato solo su un paziente, per un intervento chirurgico, e poi destinato a essere gettato via.

La donna è stata anche condannata per 10 capi d'accusa in quanto ritenuta colpevole di sottoporre alcuni pazienti a trattamenti di cui non avevano bisogno. al solo scopo di cassare i soldi dell'assicurazione sanitaria.

"Questo medico ha anteposto il profitto ai pazienti, attirando i pazienti Medicare con trattamenti gratuiti pagati dall'assicurazione ma rischiando di causare loro infezioni riutilizzando gli stessi dispositivi chirurgici monouso più e più volte" ha dichiarato Michael Easley, procuratore degli Stati Uniti per l'Est Distretto della Carolina del Nord.