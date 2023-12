Doppio incidente nello stesso giorno per due aerei con a bordo gli stessi passeggeri, tutti illesi

È accaduto martedì scorso, 28 novembre, in Tanzania. Due aerei, entrambi Embraer E120, sono usciti di pista nello stesso aeroporto a causa dello stesso guasto, uno in fase di atterraggio, l’altro in fase di decollo. A bordo c’erano gli stessi passeggeri (una trentina oltre ai membri dell’equipaggio).