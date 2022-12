Dopo 25 anni nel braccio della morte torna libero ma viene ucciso mentre partecipa a un funerale Christopher Williams è morto a 61 anni dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla testa mentre partecipava a un funerale a Philadelphia: aveva trascorso 25 anni nel braccio della morte ingiustamente ed era tornato libero meno di due anni fa.

A cura di Ida Artiaco

Ha trascorso quasi 30 anni nel braccio della morte dopo essere stato condannato ingiustamente per omicidi che non aveva commesso. Tornato in liberà, è stato ucciso da un colpo di pistola che l'ha colpito mentre partecipava ad un funerale.

È successo a Philadelphia, Stati Uniti, dove Christopher Williams è morto a 61 anni lasciando 5 figli e numerosi nipoti dopo aver riacquistato da meno di due anni la libertà che gli era stata negata.

Wiliams è stato ucciso venerdì scorso mentre partecipava alle esequie di un compagno di cella, Tyree Little. Mentre scendeva dall'auto a Lehigh Avenue intorno alle 14:20, è stato colpito una sola volta alla testa.

È stato trasferito d'urgenza al Temple University Hospital, ma è stato dichiarato morto meno di mezz'ora dopo. La polizia sta ancora indagando sul caso per il quale non è stato effettuato ancora alcun arresto.

Il 61enne era uscito dal carcere nel febbraio del 2021. Vi era entrato quando di anni ne aveva solo 29. È stato condannato per sei omicidi, tra cui un triplice omicidio nel 1989, ma è stato liberato dopo 25 anni di reclusione quando la sua ultima accusa di omicidio è stata archiviata perché sono venute alla luce prove di cattiva condotta dell'accusa.

L'ufficio del procuratore distrettuale ha successivamente affermato in tribunale che il caso contro di lui era "costruito su un castello di sabbia", che coinvolgeva testimonianze di informatori errate, ampie prove non divulgate e prove forensi che contraddicevano direttamente la storia di uno di loro. "Mai nella storia del sistema giudiziario della Pennsylvania qualcuno è stato accusato di sei omicidi, assolto da due e ora scagionato da quattro", aveva detto Williams quando è uscito dal carcere.

Negli ultimi 22 mesi Williams ha lavorato come falegname, coltivando l'ambizione di avviare la sua società di costruzioni, ha riferito il Philadelphia Inquirer. La Pennsylvania fa parte di una minoranza di Stati che non offre alcun risarcimento per le persone condannate ingiustamente. Tuttavia, Filadelfia ha pagato quasi 10 milioni di dollari a chi come Williams ha scontato 25 o più anni di prigione.