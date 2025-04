video suggerito

Donna scompare nel nulla nei campi, uccisa e ingoiata da un pitone: la terribile scoperta del figlio A fare la macabra scoperta uno dei figli che era andato a cercarla nei campi non lontano dal villaggio dove la donna abitava in Indonesia. Poco dopo la terribile scena dell’enorme serpente avvolto intorno al corpo esanime della 55enne con la testa già nella bocca del pitone. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 55 anni è stata uccisa e parzialmente ingoiata da un pitone lungo 7 metri mentre era al lavoro nei suoi campi non lontano da casa in Indonesia. La terribile vicenda sull'isola di Buton, a sud-est dell'isola di Sulawesi, dove la donna era scomparsa improvvisamente. La 55enne infatti era andata a raccogliere le verdure nei campi coltivati vicino al villaggio ma non è mai rientrata facendo scattare l'allarme.

A fare la macabra scoperta uno dei figli che era andato a cercarla nei campi. Non trovandola, l'uomo si è inoltrato nella vicina foresta dove ha rinvenuto un cesto che veniva usato di solito dalla signora ma senza nessuna traccia della madre. Sentendo che qualcosa non andava, l'uomo ha chiamato gli altri parenti per perlustrare la zona.

Poco dopo si sono trovati davanti alla terribile scena dell'enorme serpente avvolto intorno al corpo esanime della 55enne con la testa già nella bocca del pitone. La vittima era già morta ma gli abitanti del villaggio si sono precipitati sul posto per evitare che venisse inghiottita dall'animale. Impugnando torce e machete, hanno tagliano la testa del serpente per estrarre il corpo della 55enne.

"Ero sempre preoccupato per il suo lavoro nei campi. Avevo già visto grossi serpenti in passato ma lei lavorava la terra fin da bambina, quindi non aveva paura" ha raccontato il figlio della vittima ai media locali, aggiungendo: "Aveva sempre il suo cestino con sé, quindi quando l'ho trovato ho capito che qualcosa non andava".

Le autorità locali hanno ora avvisato i residenti di fare attenzione a ulteriori attacchi di serpenti nella zona di Buton. L'Indonesia ospita un'ampia popolazione di pitoni selvatici nella sua vasta e fitta giungla, dove possono prosperare, ma i serpenti spesso si avvicinano ai villaggi. Appena un anno fa un'altra donna venne mangiata da un pitone gigante e la gente del posto fu costretta a tagliare la pancia del serpente per tirarla fuori.