Donna muore dopo essere scivolata dall'imbracatura mentre faceva parapendio: il dramma in vacanza in Colombia Paulina Biskup, 38 anni e originaria della Polonia, è morta precipitando dal parapendio mentre si trovava in vacanza con gli amici e il compagno in Colombia. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari.

A cura di Giorgia Venturini

Terribile incidente per una donna in vacanza con il compagno a Bogotà, in Colombia. La vittima si è lanciata con il parapendio pochi minuti prima dell'atterraggio ed è scivolata dall'imbracatura cadendo nel vuoto. Purtroppo tutti i tentativi per rianimarla sono stati inutili.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Paulina Biskup, 38 anni e originaria della Polonia, era in vacanza con il compagno e con i suoi amici quando ha deciso di lanciarsi con il parapendio. Si trovava in un sito di lancio famoso in Colombia per i suoi panorami e le correnti d'aria favorevoli. Qualcosa però non ha funzionato.

Proprio però mentre si stava avvicinando al suolo ed era pronta per l'atterraggio qualcosa nell'imbracatura non è sganciata: la 38enne ha cercato di aggrapparsi il più a lungo possibile ma è precipitata per diversi metri prima di riuscire a mettersi in sicurezza.

Subito sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo nulla è stato sufficiente per rianimarla. Dalla prime analisi sembrerebbe che Paulina Biskup sia morta sul colpo a causa del violento impatto con il suolo.

Intanto si indaga per capire cosa sia successo. Le forze dell'ordine stanno sentendo i testimoni e gli addetti al lavoro del posto: "Sembra che non abbia allacciato correttamente l'imbracatura, cosa che l'ha fatta cadere", avrebbe detto un funzionario locale. Si continua a indagare per capire cosa sia successo.