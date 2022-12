Donna entra in ospedale, si finge infermiera e con una scusa si fa consegnare neonato di tre giorni La donna è entrata in una stanza dell’Ospedale cantonale di Lucerna e con un scusa si è fatta consegnare da una neomamma un piccolo appena nato. Il neonato individuato ano e salvo in casa della donna.

A cura di Antonio Palma

Assurdo quanto inquietante episodio in Svizzera dove nelle scorse ore una donna è entrata in ospedale, si è finta infermiera ed è riuscita così a rapire un neonato di appena tre giorni di vita che poi ha portato a casa sua.

L'episodio nella mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre. Nel reparto maternità dell'Ospedale cantonale di Lucerna, capitale dell'omonimo cantone nel centro-nord della Svizzera. Secondo quanto ricostruito finora, la donna è entrata nel reparto di mattino presto fingendosi infermiera. Qui è entrata in una stanza e con un scusa si è fatta consegnare dalla mamma un piccolo appena nato.

Col piccolo la donna è riuscita ad allontanarsi dalla stanza, dal Reparto e infine anche dall'ospedale senza che nessuno se ne accorgesse.

Quando è scattato l'allarme, la finta infermiera si era già dileguata ma sono subito scattate le indagini per individuare la rapitrice. Grazie a indagini lampo che si sono avvalse di tutti i video delle telecamere dell'ospedale, la polizia in poco tempo è riuscita ricostruire le fasi del rapimento ma soprattutto a identificare la donna.

Nel pomeriggio gli agenti infatti hanno fatto irruzione nella sua abitazione di residenza dove hanno trovato al stessa donna e anche il neonato rapito.

La finta infermiera è stata arrestata mentre il piccolo è stato riportato subito in ospedale dove ha potuto riabbracciare mamma e papà

L'ufficio del pubblico ministero di Lucerna ha assicurato che il piccolo è in buone condizioni di salute ma, a causa del procedimento in corso, non ha fornito altre informazioni sulle circostanze, sulle persone coinvolte o sul motivo del sequestro.

L'ospedale dal suo canto ha spiegato che è in attesa del rapporto della polizia per stabilire l'accaduto ma che ha già preso le necessarie misure di sicurezza per evitare che simili episodi possano accadere di nuovo.