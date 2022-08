Dog sitter sbranato da un cane al parco: morto a 34 anni. “Gli ha mangiato la faccia” I fatti sono avvenuti in un parco giochi a Fareham, nell’Hampshire, Regno Unito. Forse Ian “Wiggy” Symes ha avuto un malore e un cane lo ha aggredito mortalmente.

A cura di Biagio Chiariello

Stava portando a spasso il cane di un cliente in un parco quando è stato aggredito da un altro cane. Ian "Wiggy" Symes, 34 anni, dog-stitter è morto dopo essere stata attaccato in un parco giochi a Fareham, nell'Hampshire, mercoledì scorso.

Alcuni testimoni sostengono che l'uomo si stato colto da un malore prima che il cane lo attaccasse "mangiando" parte della sua faccia. Un squadra di paramedici si è precipitata sul posto, ma il 34enne è stato dichiarato morto non molto tempo dopo.

Un ventenne della zona è stato anche arrestato e poi rilasciato, con l'accusa di essere il padrone dell'animale (la cui razza non è stata al momento specificata dalle forze dell'ordine) e di non averlo tenuto sotto controllo.

"La famiglia della vittima è stata informata. Stiamo parlando con le persone della zona e stiamo conducendo altre indagini per stabilire come sia morto l'uomo”, ha spiegato un portavoce della polizia dell'Hampshire che sta indagando sull'episodio che ha sconvolto l'intera zona.

"Nell'ambito delle nostre indagini, un ventenne di Fareham è stato arrestato perché sospettato di essere il proprietario e la persona responsabile di un cane pericolosamente fuori controllo che ha causato lesioni con conseguente morte. È stato rilasciato senza accuse, ma rimane sotto inchiesta mentre le indagini continuano”, ha continuato, assicurando che "anche un cane è stato messo in sicurezza e rimosso dalla scena", ma al momento non è stata rivelata la sua razza.

Il fratello di Ian, Martin Symes, padre di due figli, ha visitato il parco dove è avvenuto il dramma e, in un toccante tributo, ha detto: "Le ultime 30 ore sono state piuttosto scioccanti e molto difficile capire davvero cosa sia successo e perché. Grazie per tutti i messaggi e gli omaggi per mio fratello. È stato davvero molto toccante".