Iran, Senato Usa approva risoluzione per limitare poteri di guerra di Trump. Il presidente: “Voto inopportuno”: news in diretta

Gli aggiornamenti sui colloqui tra Iran e Usa: le ultime notizie di oggi, mercoledì 24 giugno, in tempo reale. Il Senato a maggioranza repubblicana ha espresso un voto contro Donald Trump.

Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente.

Un voto "inopportuno e privo di significato", è stata la reazione del presidente. "Quindi, ho l'Iran alle corde, pronto a crollare… e il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act", ha scritto sul suo social Truth.

Intanto, proseguono gli sforzi diplomatici sia tra Teheran e Washington, sia tra Israele e Libano. Ieri, martedì 23 giugno, si è conclusa a Washington la prima giornata del quinto round di colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut dopo oltre otto ore di lavoro.