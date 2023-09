Dodicenne violentata da 9 uomini a una festa: due ‘parenti’ la salvano e poi la stuprano ancora I fatti sono avvenuti lunedì a Oruro, in Bolivia. La ragazzina stava partecipando ad un festival culturale con la sua famiglia quando è stata adescata, costretta a bere alcolici e violentata. Due ragazzi sono intervenuti dicendo di essere parenti della giovane. Ma messo in fuga il branco, hanno continuato lo stupro sulla 12enne.

A cura di Biagio Chiariello

Una terrificante storia di violenza arriva dalla Bolivia. Una ragazzina di appena 12 anni sarebbe stata violentata da due differenti gruppi di persone, tra cui alcuni minorenni. I fatti sono avvenuti a Oruro, capoluogo della provincia di Cercado, intorno all'una di notte di lunedì 25 settembre. La polizia ha già arrestato tre uomini e ora è sulle tracce degli altri componenti del branco.

La ragazzina stava partecipando insieme alla sua famiglia a una festa, quando è stata "avvicinata da diversi ragazzi, nove in totale, che l'hanno portata a bere bevande alcoliche". È stata la stessa vittima a riferirlo, come ha reso noto la Procura che sta indagando sul caso. La 12enne ha cosi perso conoscenza ed è stata violentata a turno dal gruppo in un luogo appartato.

Ma per la piccola, l'orrore non è finito lì: l'intervento di due uomini ha messo in fuga il branco. Hanno sostenuto di essere "parenti" della ragazzina, ma una volta soli, hanno a loro volta abusato di lei.

Non è ancora chiaro come gli uomini siano stati in grado di allontanare la 12enne dalla sua famiglia, né dove sia avvenuta la violenza.

Secondo il certificato medico redatto dall'Istituto di ricerca forense locale, la giovane presenta evidenti segni di violenza fisica e abrasioni dovute allo sfregamento sulla colonna vertebrale.

La Procura della Bolivia ha confermato il caso: “Il procuratore dipartimentale di Oruro, Aldo Morales Alconini, ha riferito che il Pubblico Ministero sta indagando su un stupro aggravato commesso contro una minorenne, che sarebbe stata aggredita da 11 persone. Finora Víctor Q. R., Víctor H.CH e Adolfo C.C sono stati arrestati".

La condanna richiesta sarà di 30 anni.