Disertore russo confessa alla BBC: “Nel febbraio del 2022 pronti ad usare armi nucleari”

Il 24 febbraio del 2022, giorno in cui i carri armati russi hanno oltrepassato il confine ucraino dando inizio all'invasione del Paese, Mosca era pronta ad utilizzare un'arma nucleare: è quanto dichiarato da un disertore russo in un'intervista rilasciata alla BBC: "Le armi erano pronte all'uso", ha afferma l'ex ufficiale. "Eravamo pronti ad attaccare dal mare e dal cielo e, in teoria, a effettuare un attacco nucleare".

A tre giorni dall'inizio dell'invasione Vladimir Putin aveva annunciato che le forze di deterrenza nucleare avevano ricevuto l'ordine di entrare in una "modalità speciale di combattimento". Lo stato di allerta è stato annullato, ha aggiunto il disertore, dopo due o tre settimane. La sua testimonianza offre uno spaccato dei meccanismi interni segreti delle forze nucleari in Russia. È estremamente raro che i membri del servizio parlino con i giornalisti: "C'è un processo di selezione molto rigido: tutti sono soldati professionisti, nessuno dalla leva", ha spiegato alla Bbc.

L'uomo ha aggiunti che gli uomini addetti al controllo delle armi nucleari sono rimasti a lungo "chiusi all’interno della base. Guardavamo solo la Tv di Stato russa, svolgevo automaticamente i miei compiti. Non stavamo combattendo in guerra, stavamo solo sorvegliando le armi nucleari". "La paga è molto più alta, le truppe non vengono mandate in guerra. Sono lì per respingere o portare a termine un attacco nucleare". Le regole erano dure: niente telefono nella base, niente visite dai parenti. "Se vuoi che ti visitino, devi presentare una richiesta con tre mesi di anticipo al servizio di sicurezza della Fsb".

Il disertore ha anche descritto lo stato dell'arsenale nucleare russo: "Il Paese ha un enorme arsenale nucleare, un’enorme quantità di testate, tra cui una costante pattuglia di combattimento a terra, in mare e in aria. Il lavoro di manutenzione delle armi nucleari viene svolto costantemente, non si ferma mai nemmeno per un minuto". Secondo la Federation of American Scientists, la Russia possiede circa 4.380 testate nucleari operative, 1.700 delle quali sarebbero pronte all’uso.

Ma come mai l'uomo ha potuto parlare con un giornalista della BBC? Prima di essere mandato in prima linea, firmò una dichiarazione in cui si rifiutava di prendere parte alla guerra e contro di lui fu aperto un procedimento penale. Fu allora che decise di fuggire dalla Russia con l'aiuto di un'organizzazione di volontariato per i disertori. L'organizzazione "Idite Lesom" (letteralmente ‘Vai nella foresta' o ‘Perditi') ha detto alla BBC che il numero di disertori che cercano aiuto è salito a 350 al mese. Anche i rischi per chi fugge stanno aumentando. Almeno un disertore è stato ucciso dopo essere fuggito all'estero e ci sono stati diversi casi di uomini rimpatriati forzatamente in Russia e processati.