"Devo essere io a toglierti la verginità". Insegnante arrestata per aver fatto sesso con 15enne Tatum Hatch, 32 anni, insegnante della West Monroe High School nello Stato USA della Louisiana, è accusata di aver fatto sesso con un ragazzino di 15 anni e di avergli inviato selfie di se stessa nuda. La donna si è già dimessa dall'incarico di prof.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe inviato foto di se stessa nuda a un ragazzino di 15 anni, lo avrebbe toccato in modo "inappropriato" nella sua macchina per poi manifestare la propria "preoccupazione" all'adolescente sul fatto che non fosse lei a "togliergli la verginità".

Sono le accuse alle quali è chiamata a rispondere Tatum Hatch, 32 anni, insegnante dello Stato USA della Louisiana, arrestata mercoledì 3 gennaio dopo aver scambiato "messaggi indecenti" per circa un anno e mezzo col ragazzino. In alcuni di questi la donna gli suggeriva di "entrare dalla finestra della sua camera da letto per fare sesso con lei", come si legge nei documenti del tribunale.

È stato accertato che in almeno un'occasione la coppia si è incontrata vicino alla casa della vittima, qui Hatch avrebbe toccato i genitali del ragazzo mentre il 15enne era in macchina, ha riferito l'emittente locale KTVE. In un altro incontro la prof avrebbe anche all'adolescente che aveva paura che avrebbe trovato qualcun altro per la sua "prima volta" dopo che il giovane aveva ammesso di essere "spaventato".

È stato il padre della presunta vittima a denunciare la 32enne alle autorità. Il ragazzo ha poi mostrato agli investigatori della Parrocchia di Ouachita i messaggi scambiati su Instagram con l'insegnante. La Hatch gli avrebbe inviato selfie di se stessa nuda, ma le foto sono scomparse perché ha utilizzato la modalità di scomparsa su Instagram.

La Hatch nel frattempo si è dimessa dal suo incarico alla West Monroe High School alla fine di dicembre quando è iniziata l'indagine, ha riferito KTVE che cita il consiglio scolastico della parrocchia di Ouachita. La 32enne ha ammesso di aver chattato col giovane, ma di non aver risposto ad alcune domande perché aveva "paura di perdere i propri figli".