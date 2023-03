Devastante incendio a Buffalo, l’esplosione travolge i vigili del fuoco: morto soccorritore 37enne Un incendio ha distrutto una palazzina a Buffalo, New York. L’edificio era in ristrutturazione e il rogo sarebbe partito da un negozio di costumi per il teatro. Nelle operazioni di spegnimento delle fiamme è morto un soccorritore di 37 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno una persona è deceduta a seguito di un terribile incendio esploso in un edificio nel centro di Buffalo, New York, nella giornata di oggi, mercoledì 1 marzo. Il vigile del fuoco di 37 anni morto durante l'intervento di messa in sicurezza della struttura sarebbe rimasto intrappolato a causa della caduta di alcuni detriti. Dopo pochi istanti, l'incendio ha travolto anche gli altri vigili del fuoco in strada.

In alcuni video diffusi sui social è stata ripresa la nube di fumo nero che ha travolto la squadra di soccorritori all'esterno dell'edificio. Le fiamme avrebbero avvolto anche parti di alcune strutture nelle dirette vicinanze. Stando a quanto reso noto, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. "Questo è un giorno difficile per la città di Buffalo – ha dichiarato alla stampa il sindaco Byron Brown – e siamo vicini alle famiglie di tutte le persone coinvolte nel rogo".

Il palazzo interessato dall'incendio ospitava un negozio di costumi teatrali. La prima richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco intorno alle 10 del mattino. Subito dopo la telefonata al numero di emergenza, la prima pattuglia è partita per raggiungere il luogo indicato.

foto da Twitter

Presto però i soccorritori intervenuti hanno dovuto chiedere l'arrivo di rinforzi perché, a causa dell'incendio, alcune parti dell'edificio erano crollate. Non è stata resa nota la causa dell'incendio e su quanto accaduto sarà avviata un'inchiesta. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine in una conferenza stampa, alcuni operai erano stati visti poco prima dello scoppio dell'incendio con alcune torce nei pressi dell'edificio distrutto. La struttura era in fase di ristrutturazione.

L'identità del 37enne deceduto non è ancora stata resa nota. Secondo quanto rivelato durante la conferenza stampa delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco sarebbero ancora al lavoro per cercare di raggiungere il collega deceduto all'interno della palazzina.