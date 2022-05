Cuba, forte esplosione sventra Hotel Saratoga a L’Avana: 8 morti, si cerca tra le macerie

Un’esplosione ha distrutto l’Hotel Saratoga a L’Avana, Cuba. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il tragico evento. La tv di stato riferisce di 4 morti. Nove bambini sono rimasti feriti in una scuola vicina.