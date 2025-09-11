Cosa è successo nell’incontro tra re Carlo e il principe Harry: “Primo passo verso la riconciliazione”

Re Carlo e suo figlio, il principe Harry, si sono incontrati mercoledì 10 settembre a Londra. I due non si vedevano dal febbraio 2024, quando il monarca aveva annunciato di essere malato di cancro. Non è dato sapere quali saranno gli sviluppi dell’incontro ma rappresenta comunque, riportano i media britannici, un primo passo significativo verso la riconciliazione.

Re Carlo III e il principe Harry.

È ancora lontana la riconciliazione tra Re Carlo III e il figlio minore, il principe Harry, duce di Sussex, ma l‘incontro avvenuto ieri, mercoledì 10 settembre, potrebbe aver aperto uno spiraglio in questa direzione.

Nei giorni scorsi Harry era arrivato a Londra per partecipare ad alcuni eventi di beneficenza e per rendere omaggio alla nonna, la Regina Elisabetta III, in occasione del terzo anniversario della morte, avvenuta l'8 settembre 2022.

Il duca vive con la moglie negli Stati Uniti dal 2020, da quando lui e Meghan Markle hanno deciso di rinunciare ai doveri reali. Una decisione che ha causato l'allontanamento di Harry e della consorte dal resto della famiglia.

Il re Carlo e il figlio non si incontravano di persona dal febbraio 2024, quando il monarca aveva annunciato di essere malato di cancro. In quell'occasione Harry era tornato nel Regno Unito e i due avevano avuto un breve colloquio.

Nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione di un possibile incontro padre-figlio, non confermata né smentita sia da Buckingham Palace che dal team del principe Harry. Mercoledì sia il Re che il principe erano stati visti entrare l'uno dopo l'altro a Clarence House.

Al termine del colloquio il Palazzo ha confermato che Carlo ha preso un tè con il figlio. A una domanda fattagli successivamente sulla salute del re Harry ha risposto sorridendo: "Sta benone, grazie!".

L'incontro, durato circa 50 minuti, stando a quanto riportano i media britannici, sarebbe avvenuto in un clima disteso. Anche se, e bisogna ribadirlo, non è dato sapere quali saranno i suoi sviluppi futuri ma comunque rappresenta un primo passo significativo.

Di sicuro ci vorrà altro tempo per la piena riconciliazione familiare. Il gelo invece persiste tra il duca di Sussex e il fratello, il principe William, erede al trono. Harry lascerà il Regno Unito oggi, giovedì 11 settembre, e non si sa quando tornerà.

A maggio scorso, in un'intervista rilasciata alla Bbc, il principe aveva parlato della volontà di lasciarsi alle spalle i dissidi con la famiglia. "Mi piacerebbe molto una riconciliazione. – aveva detto – Non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa".