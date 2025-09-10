Esteri
Il principe Harry a Londra per incontrare re Carlo, prima volta dopo mesi: non si vedevano dal febbraio 2024

Il principe Harry è stato visto entrare a Clarence House, dove dovrebbe incontrare il padre, il re Carlo III. A dare la notizia sono i quotidiani britannici. L’ultima volta i due si erano visti nel febbraio 2024, quando Harry era arrivato a Londra dopo che il re aveva annunciato di essere in cura per un cancro. Buckingham Palace non ha confermato né smentito l’indiscrezione.
A cura di Eleonora Panseri
Il principe Harry in auto mentre raggiunge Clarence House.
Il principe Harry in auto mentre raggiunge Clarence House.

Prove di disgelo tra il principe Harry e il re d'Inghilterra Carlo III, suo padre. Stando a quanto riportano i quotidiani britannici, poco fa il duca di Sussex è stato visto entrare a Clarence House, dove sarebbe previsto un incontro tra i due.

L'ultima volta padre e figlio si erano visti nel febbraio 2024, più di un anno e mezzo fa, quando Harry era volato a Londra dopo che Carlo aveva annunciato al mondo di essere in cura per un cancro.

Non c'è stata alcuna conferma da parte di Buckingham Palace o dai rappresentanti del duca di Sussex, precisa la Bbc, ma anche il re è stato visto entrare a Clarence House prima dell'arrivo del figlio.

Il duca si trova in Inghilterra da alcuni giorni per eventi di beneficenza. Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, ha visitato il Centre for Blast Injury Studies presso l'Imperial College, mentre due giorni fa ha portato fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta II, in occasione del terzo anniversario della morte.

Il re, invece, sarebbe rientrato oggi dalla Scozia, si legge sui quotidiani esteri. Harry vive ormai da diverso tempo negli Stati Uniti, dove si è trasferito con la moglie Meghan.

Nel 2020 i due hanno rinunciato ai doveri reali, decisione che ha creato non poche tensioni e causato l'allontanamento di Harry dal resto della famiglia.

Il principe ha espresso in passato la volontà di riavvicinarsi al re e la frustrazione per il distacco dal padre in un momento in cui le condizioni di salute del monarca sono molto complesse.

In un'intervista alla Bbc nel maggio 2025 aveva detto: "Mi piacerebbe molto una riconciliazione con la mia famiglia. Non ha senso continuare così, la vita è preziosa".

Non ci sarebbero invece segnali di un incontro imminente tra Harry e il fratello William, l'erede al trono. I rapporti tra i due sono infatti da tempo molto tesi.

E mentre lunedì il duca di Sussex deponeva fiori sulla tomba della nonna, a pochi chilometri di distanza William e la principessa Kate partecipavano a un evento in onore della memoria della regina.

