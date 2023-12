Cosa dicono i tre ostaggi di Hamas in video: “Non vogliamo morire sotto i raid di Israele, liberateci” I tre, tutti anziani, si chiamano Yoram Metzger, Chaim Peri ed Amiram Cooper. “Non capiamo perché ci avete abbandonati qui, ci dovete liberare a qualunque costo. Non vogliamo essere vittime dei raid militari di Israele”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Hamas ha diramato un video di tre ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. Il filmato è stato diffuso dai canali del movimento islamico su Telegram e la notizia è stata ripresa dal quotidiano israeliano Haaretz. I tre, tutti anziani, si chiamano Yoram Metzger, Chaim Peri ed Amiram Cooper. Il titolo del video scelto da Hamas recita: "Non abbandonarmi nella vecchiaia" ed è la citazione di un passo biblico.

"Non capiamo perché ci avete abbandonati qui, ci dovete liberare a qualunque costo. Non vogliamo essere vittime dei raid militari di Israele", dice uno dei tre ostaggi guardando la telecamera. Nelle immagini si vedono tre uomini, vestiti con pantaloni scuri e una maglietta chiara, con lo sguardo stanco e affaticato a testimonianza della lunga prigionia, mentre descrivono le loro difficili condizioni fisiche. "Tutti abbiamo delle patologie croniche e stiamo vivendo in condizioni terribili". "Noi siamo la generazione che ha edificato le fondamenta per la creazione di Israele".

Secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby la decisione di Hamas di mostrare in video i tre ostaggi dimostra "la depravazione e la brutalità contro la vita innocente" della fazione che amministra Gaza. Pur precisando di non aver visto il filmato Kirby ha aggiunto che Hamas "è un'organizzazione che ha la reputazione di essere brutale con le persone che tiene in ostaggio".

Chi sono i tre ostaggi mostrati in video da Hamas

Yoram Metzger, 80 anni, è stato catturato il 7 ottobre con sua moglie, Tami Metzger, 78 anni. I due erano nella loro casa nel Kibbutz Nir Oz, un luogo in cui i terroristi hanno ucciso o sequestrato un quarto dei residenti. Tami Metzger è stata rilasciata il 28 novembre nell'ambito di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele. La loro nuora, Ayala Metzger, aveva descritto la coppia come vecchia e malata. Yoram ha il diabete e dopo essersi rotto l'anca sei mesi fa, ha ancora difficoltà a camminare.

Chaim Peri, 79 anni, padre di cinque figli e nonno di 13 nipoti, è un docente di cinema in pensione e un attivista. Anche lui è stato catturato nella sua casa nel Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Quel giorno era con sua moglie, che fortunatamente è stata risparmiata.

Anche Amiram Cooper, 84 anni, viveva nel Kibbutz Nir Oz, di cui è stato uno dei fondatori. Hamas ha catturato anche sua moglie Nurit, che tuttavia è stata liberata il 23 ottobre con Yocheved Lifshitz. La donna ha raccontato alla sua famiglia del brutale rapimento. I terroristi hanno sparato alla porta d'ingresso della sua casa, portando via con la forza lei e suo marito.