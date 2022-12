Corriere fa una consegna e rapisce bimba di 7 anni sul vialetto di casa: trovata morta due giorni dopo I fatti sono avvenuti nello Stato USA del Texas. Athena Strand quando è stata rapita si trovava a 200 metri da casa, dove c’era la matrigna che aveva appena ricevuto il pacco dal presunto assassino, un corriere della FedEx.

Un corriere avrebbe sequestrato ed ucciso una bambina di 7 anni, mentre stava facendo delle consegne in casa della piccola. Nella serata di ieri le forze dell'ordine nella contea di Wise hanno trovato il corpo di Athena Strand, scomparsa 48 ore prima vicino Dallas, in Texas. Il presunto responsabile del rapimento ed omicidio sarebbe l'autotrasportatore della FedEx, il 31enne Tanner Horner, già arrestato dalle forze di polizia locali. La bambina è stata ritrovata a circa 15 km da casa sua, dopo due giorni di ricerche da parte di tutta la comunità.

Secondo i primi accertamenti medici, Athena sarebbe morta entro un'ora dal rapimento. Lo sceriffo della contea di Wise, Lane Akin, ha riferito che Horner ha confessato di aver ucciso la piccola, ma non è entrato nei dettagli. "Siamo solo tristi che non sia finita nel modo in cui speravamo che finisse", ha detto, commosso, durante la conferenza stampa in cui annunciava la triste notizia. Akin non ha fornito un possibile movente per l'omicidio, ma ha detto che non credeva che Horner conoscesse Athena o la famiglia Strand. Il 31enne non avrebbe precedenti penali.

Tanner Horner

L'uomo mercoledì pomeriggio ha consegnato un pacco in casa di Athena, che era insieme alla matrigna, quando sarebbe sparita e la donna ha fatto scattare l'allarme. Secondo la ricostruzione della polizia, la bambina sarebbe stata rapita a poca distanza dall'abitazione, sul vialetto a 200 metri da casa.

FedEx ha rilasciato una dichiarazione sul drammatico accaduto: "Le parole non possono descrivere il nostro shock e il nostro dolore per le notizie che riguardano questo tragico evento. Innanzitutto, i nostri pensieri sono con la famiglia durante questo momento così difficile e continuiamo a collaborare pienamente con le autorità inquirenti".