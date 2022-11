“Correte c’è una persona morta”, polizia trova cadaveri di 4 studenti: orrore al campus universitario I quattro studenti dell’Università dell’Idaho sono stati trovati morti in un alloggio poco fuori dal campus a Moscow quando gli agenti son accorsi sul posto a seguito di una segnalazione che parlava di una persona priva di sensi. Si indaga per omicidio.

A cura di Antonio Palma

Orribile scoperta in un campus universitario statunitense dove la polizia ha trovato i cadaveri di quattro studenti in quella che si sospetta essere una terribile scena del crimine. I quattro studenti dell'Università dell'Idaho sono stati trovati morti domenica in un alloggio poco fuori dal campus a Moscow quando gli agenti son accorsi sul posto a seguito di una segnalazione che parlava di una persona priva di sensi.

A seguito del macabro ritrovamento, intorno a mezzogiorno, la polizia ha chiuso l'intero campus per oltre un'ora, dando il via libera solo dopo aver stabilito che non vi era alcuna minaccia attiva nell'area.

Le vittime sono state identificate come quattro giovanissimi studenti dell'università locale, il ventenne Ethan Chapin, il ventunenne Madison Mogen, la ventenne Xana Kernodle, e i ventunenne Kaylee Goncalves.

La polizia sta indagando con massimo riserbo e neppure l'esatta causa di morte è stata resa nota ma si sta indagando per omicidio come ha confermato la stessa università. In un messaggio a studenti e docenti, infatti, il presidente dell'Università dell'Idaho Scott Green ha confermato che gli studenti erano "ritenuti vittime di omicidio".

"Il dipartimento di polizia sta indagando e le famiglie degli studenti sono state informate. Continuiamo ad aiutare attivamente le forze dell'ordine ma la polizia non crede che ci sia una minaccia attiva" ha aggiunto il presidente annunciando che l'ateneo sarebbe rimasto chiuso lunedì per rispetto delle vittime.

Secondo i media locali, il gruppo di studenti vittima dell'omicidio aveva postato sui social anche delle foto sorridenti poco prima della tragedia e che la polizia sta cercando una persona connessa ai fatti.

La morte tragica dei quattro ventenni è avvenuta nelle stesse ore in cui un ex giocatore di football ha aperto il fuoco su tre membri della squadra di football dell‘Università della Virginia uccidendoli, prima di darsi alla fuga.