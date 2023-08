Video di

Corre in chiesa col bimbo in spalla e lo lascia sulla statua della Madonna: incredulità e poi l’applauso È l’incredibile scena che si sono trovati di fronte centinaia di fedeli che domenica pomeriggio affollavano la cattedrale della cittadina di Los Realejos, a Tenerife, in Spagna, prima della messa prevista.

A cura di Antonio Palma

La chiesa era gremita di fedeli, in attesa che i sacerdoti iniziassero le celebrazioni liturgiche previste in onore della Madonna, quando un giovane è entrato improvvisamente correndo lungo la navata centrale con un bimbo piccolo sulle spalle che poi ha messo sopra la statua della Vergine, dietro l'altare, prima di allontanarsi e lasciarlo lì. È l'assurda scena che si sono trovati di fronte centinaia di fedeli che domenica pomeriggio affollavano la cattedrale della cittadina di Los Realejos, a Tenerife, in Spagna, in occasione delle celebrazioni liturgiche previste dal Santuario della Madonna del Carmine.

La scena è stata anche immortalata in un video pubblicato online e diventato ber presto virale sui social. L'episodio intorno alle 19:30 di domenica, poco prima che iniziasse la messa. Come si vede nel filmato. mentre parroco e aiutanti preparano l'altare, l'uomo entra di corsa nel luogo sacro, con il bambino seduto sulle spalle e tenuto per le gambe. Tra lo stupore di tutti, non si ferma e sale di corsa anche le scale dell'altare per avvicinarsi il più possibile all'immagine sacra della Madonna.

Il giovane poi lancia il piccolo ai piedi della struttura che sorregge la statua e sale a sua volta, facendo anche barcollare il tutto, per alzare infine il piccolo proprio sulla scultura religiosa. A questo punto si vede l'uomo che si allontana e lascia il bambino, mentre diversi dei presenti sono increduli e non sanno cosa fare.

Anche se ha fatto il gesto di lasciare lì il bambino, l'uomo però è stato poi intercettato dagli stessi parrocchiani e accompagnato a riprende in braccio il bambino prima di essere portato fuori. Il protagonista della singolare storia però non ha smesso di sorprendere ancora e mentre percorreva la navata centrale verso l'uscita si è inginocchiato col bimbo ancora in braccio facendosi continuamente il segno della croce, sebbene con le spalle all'altare. Un gesto che, dopo la comprensibile incredulità iniziale, ha spinto i fedeli a tributargli un applauso.