Coppia litiga durante il volo da Maiorca a Dublino: aereo costretto ad atterraggio d'emergenza in Francia I fatti sono avvenuti su un volo della compagnia irlandese Aer Lingus partito dall'isola della Spagna e diretto a Dublino. Alcuni momenti dell'aggressione sono stati ripresi dagli altri passeggeri.

A cura di Biagio Chiariello

Un volo della compagnia irlandese Aer Lingus partito da Maiorca e diretto a Dublino è stato costretto a deviare verso la Francia per un atterraggio d'emergenza a Nantes dopo che una coppia britannica è rimasta coinvolta in una violenta discussione sull'aereo, al culmine della quale l'uomo è stato arrestato.

Tra i passeggeri a bordo c'erano anche i membri della squadra juniores di rugby Majorcan Pontent de Palma. Il gruppo di adolescenti, di età compresa tra 14 e 15 anni, era in compagnia dei propri genitori mentre l'aereo sorvolava Nantes e la discussione andava in scena. Ad un certo punto i membri dell'equipaggio sono stati costretti ad intervenire, nel tentativo di sedare la rissa. Ma i loro sforzi di riportare la situazione alla calma sono falliti: l'uomo e la donna hanno continuato a litigare fino a quando non si è verificata una presunta aggressione fisica.

Gli altri passeggeri si sono subito resi conto che stava accadendo qualcosa a bordo dopo aver visto la donna farsi strada lungo il corridoio centrale dell'aereo, circondata dalle hostess e con il volto coperto, come si intuisce nel filmato circolato sui social e ripreso da qualcuno dei presenti a bordo. Il pilota è stato informato dell'incidente e, dopo averlo segnalato alla torre di controllo, gli è stato ordinato di effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Nantes.

Quando l'aereo è atterrato, il presunto aggressore è stato arrestato per violenza domestica e lesioni personali, secondo il giornale locale Ultima Hora; la donna è stata condotta fuori dal velivolo da poliziotti e medici per essere curata per le ferite al viso. Il volo è ripreso "alcune ore dopo senza ulteriori incidenti", hanno affermato i media locali.